Wie sieht die Versandverpackung aus?

So fügst du deine Marke zu den Shopify-Versandverpackungen hinzu.

Unser White-Label-Service

Wir bieten einen White-Label-Service an. Das bedeutet, dass die Verpackung mit deinem Branding versehen werden kann. Du kannst das Etikett und die Rechnung mit einem Branding versehen. Deine Bestellung wird in einer neutralen Verpackung versendet, sprich, ohne das Branding von theprintspace oder von creativehub.

Deine Marke hinzufügen

Wenn du deine Marke hinzufügen möchtest, gehe zu deinem Online-Shop. Melde dich bei creativehub an und klicke auf das Profilsymbol in der oberen rechten Ecke der Seite. Wähle dann ‘Art Shop-Einstellungen’ aus dem Dropdown-Menü aus.

Fülle das Feld ‚Branding & Shop Details‘ in deinem ‚Art Shop‘ aus.