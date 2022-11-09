Wie läuft die Auftragsabwicklung beim Verkauf von Kunstdrucken ab?

Erfahren Sie mehr über die Zahlungs- und Abwicklungsprozesse für Kunstdrucke, die über creativehub abgewickelt werden

Erste Schritte

Wenn Sie Ihre Kunst über creativehub verkaufen, gibt es einige Unterschiede, wenn es darum geht, Zahlungen von Ihren Kunden zu erhalten und creativehub für die Kosten der Druckabwicklung zu bezahlen.

Es handelt sich im Wesentlichen um zwei separate Transaktionen:

Transaktion 1: Kunde und Verkäufer

Die erste Transaktion findet nur zwischen dem Kunden und dem Verkäufer statt, und zwar in Ihrem Shop.

Der Kunde zahlt dem Verkäufer den Verkaufspreis des Produkts sowie die vom Verkäufer angegebenen Versandkosten.

Dieser Betrag wird dann auf das Konto des Verkäufers eingezahlt und auf die vom Verkäufer angegebene Bankverbindung überwiesen (die Sie in den Einstellungen Ihres Shops festlegen).

Creativehub spielt bei diesem Teil des Prozesses keine Rolle.

Transaktion 2: Verkäufer & creativehub

Wenn ein creativehub-Produkt in Ihrem Shop verkauft wird, erkennt creativehub dies automatisch anhand des einzigartigen SKU-Codes.

Die Bestellung wird dann an das Produktionsmanagementsystem von creativehub gesendet, um in unserem Drucklabor produziert zu werden.

Wenn Ihre Bestellung in unserem Produktionssystem eintrifft, stellen wir Ihnen die Produktionskosten mit einer Versandkostenp sowie die Kosten für den Druck in Rechnung. Sie können diese Zahl sehen, wenn Sie Ihre Druckverkaufseinstellungen auf creativehub anpassen. Diese Kosten entsprechen nicht den Preisen für den Verkauf in Ihrem Shop, die höher sind, da sie den Gewinn aus dem Verkauf enthalten.

Alle Bestellungen, die während des Tages aufgegeben werden, werden nach Mitternacht eingespielt. Wenn du z. B. am 14. Juni ein Produkt verkaufst, erhält unser Produktionssystem deine Bestellung um Mitternacht am 15. Juni.

Wenn du am 14. Juni 50 Produkte verkaufst, ist der Vorgang derselbe. Dies geschieht, damit wir alle deine Verkäufe an einem bestimmten Tag in einer Rechnung zusammenfassen und dir einmal am Tag eine gesammelte Rechnung stellen können.

Wenn du keine Zahlungskarte für Bearbeitungsgebühren hinzugefügt hast, erhältst du eine E-Mail, in der du darüber informiert wirst, dass du eine Zahlungskarte hinzufügen musst.

Klicke hier um herauszufinden, wie du eine Zahlungskarte hinzufügen kannst.

Auftragsabwicklung

Sobald die Zahlung für die Kosten der Auftragsabwicklung bei uns eingegangen ist, wird deine Bestellung in unserem Produktionsmanagementsystem erfasst. Unser Ziel ist es, Bestellungen innerhalb von 2-5 werktage zu drucken und zu versenden.

Du erhältst eine weitere E-Mail mit der Tracking-Nummer, sobald die Bestellung von unserem Labor versendet wurde. Damit kannst du die Bestellung in deinem Shopify-Konto als „bearbeitet“ markieren und deinen Kunden darüber informieren, dass die Bestellung versendet wurde.

Mühelos und provisionsfrei

Sowohl creativehub als auch Shopify bieten einen 100% problemlosen und provisionsfreien automatisierten Service: du entscheidest, was du verkaufen möchtest, und wir kümmern uns um die Auftragsabwicklung.

Zu einigen unserer Kundenrezensionen!