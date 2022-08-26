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Wie verknüpfe ich die Varianten meiner limitierten Editionen?

Du kannst die Varianten deiner limitierten Kunstdruck-Editionen verknüpfen. Vielleicht hast du zum Beispiel eine A4-Variante ohne Rahmen und eine gerahmte A4-Variante. Du kannst festlegen, dass beide zur selben Edition zählen.

Jedes Mal, wenn du eine neue Druckvariante hinzufügst, weisen wir ihr einen Buchstaben zu. Hast du zum Beispiel 2 Varianten, erhält die erste den Buchstaben A und die zweite den Buchstaben B. So sieht das aus:

Teilen sich Varianten denselben Buchstaben, ist die Edition verknüpft. Um den Buchstaben einer Variante zu ändern, wähle im Dropdown-Menü den gewünschten Buchstaben aus:

Wenn eine Edition bereits angelaufen ist – also schon einige Drucke daraus verkauft wurden – und du sie mit einer anderen Variante verknüpfen möchtest, bestimmt der zum Verknüpfen verwendete Buchstabe, welche Einstellungen die zusammengeführte Edition übernimmt.

Bitte beachte: Wenn du Produkte in deinen Shop importierst, wird der Bestand gleichmäßig auf die verknüpften Varianten aufgeteilt. Verknüpfst du also 3 Varianten einer Edition von 100, wird der Variantenbestand in Shopify auf 34, 33 und 33 aufgeteilt. Ist eine Variante ausverkauft, weil sie häufiger gekauft wird, kann der Bestand auf Shopify-Seite angepasst werden. Das geschieht nicht automatisch. Wenn du das automatisieren möchtest, kannst du diese App nutzen. Wir empfehlen das, wenn du in kurzer Zeit sehr hohe Stückzahlen verkaufen willst.

Aktualisiert am Oktober 2026

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