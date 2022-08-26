Wie verknüpfe ich die Varianten meiner limitierten Editionen?

Du kannst die Varianten deiner limitierten Kunstdruck-Editionen verknüpfen. Vielleicht hast du zum Beispiel eine A4-Variante ohne Rahmen und eine gerahmte A4-Variante. Du kannst festlegen, dass beide zur selben Edition zählen.

Jedes Mal, wenn du eine neue Druckvariante hinzufügst, weisen wir ihr einen Buchstaben zu. Hast du zum Beispiel 2 Varianten, erhält die erste den Buchstaben A und die zweite den Buchstaben B. So sieht das aus:

Teilen sich Varianten denselben Buchstaben, ist die Edition verknüpft. Um den Buchstaben einer Variante zu ändern, wähle im Dropdown-Menü den gewünschten Buchstaben aus:

Wenn eine Edition bereits angelaufen ist – also schon einige Drucke daraus verkauft wurden – und du sie mit einer anderen Variante verknüpfen möchtest, bestimmt der zum Verknüpfen verwendete Buchstabe, welche Einstellungen die zusammengeführte Edition übernimmt.

Bitte beachte: Wenn du Produkte in deinen Shop importierst, wird der Bestand gleichmäßig auf die verknüpften Varianten aufgeteilt. Verknüpfst du also 3 Varianten einer Edition von 100, wird der Variantenbestand in Shopify auf 34, 33 und 33 aufgeteilt. Ist eine Variante ausverkauft, weil sie häufiger gekauft wird, kann der Bestand auf Shopify-Seite angepasst werden. Das geschieht nicht automatisch. Wenn du das automatisieren möchtest, kannst du diese App nutzen. Wir empfehlen das, wenn du in kurzer Zeit sehr hohe Stückzahlen verkaufen willst.