Werden creativehub-Produkte Shopify-Standorten zugewiesen?

Beim Anlegen deines Shopify-Shops wirst du nach einer Adresse gefragt – sie wird standardmäßig dein „Shop-Standort“. Produkte, die du manuell in Shopify anlegst, werden standardmäßig von diesem Standort aus abgewickelt.

Wenn du Produkte aus creativehub importierst, werden sie einem neuen Standort zugewiesen, den unsere App erstellt: „Creativehub Fulfilment“. So sehen beide Standorte in deinen Shopify-Einstellungen > Standorte aus:

Aus creativehub importierte Produkte und ihre Varianten werden in deinem Shopify-Shop automatisch diesem Standort zugewiesen. Wenn du den Standort manuell änderst, wickeln wir Bestellungen mit diesen Varianten nicht ab: