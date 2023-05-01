Wo füge ich Branding zu meinen Dropshipping-Bestellungen hinzu?

Deine Branding-Angaben lädst du in creativehub im Bereich „Brand settings“ hoch. So geht's:

Klicke oben rechts auf dein Profilsymbol Wähle im Dropdown-Menü „Art store settings“ Wähle im Menü auf der linken Seite „Brand settings“

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