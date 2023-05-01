Wo füge ich Branding zu meinen Dropshipping-Bestellungen hinzu?

Deine Branding-Angaben lädst du in creativehub im Bereich „Brand settings“ hoch. So geht's:
- Klicke oben rechts auf dein Profilsymbol
- Wähle im Dropdown-Menü „Art store settings“
- Wähle im Menü auf der linken Seite „Brand settings“
Auf dieser Seite findest du separate Abschnitte für:
- Anlegen eines Künstlers & Hochladen von Signaturen (mehr dazu hier)
- Branding für Zertifikate limitierter Editionen (mehr dazu hier)
- Branding für die Verpackung (mehr dazu hier)
- Individuelle Beilagen (mehr dazu hier).