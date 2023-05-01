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Wo füge ich Branding zu meinen Dropshipping-Bestellungen hinzu?

Deine Branding-Angaben lädst du in creativehub im Bereich „Brand settings“ hoch. So geht's:

  1. Klicke oben rechts auf dein Profilsymbol
  2. Wähle im Dropdown-Menü „Art store settings“
  3. Wähle im Menü auf der linken Seite „Brand settings“

Auf dieser Seite findest du separate Abschnitte für:

Aktualisiert am Oktober 2026

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