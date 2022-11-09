Soll ich meine Drucke als limitierte Auflage verkaufen?

Warum der Verkauf deiner Kunst als limitierte Auflage Vorteile haben kann.

Warum soll ich meine Kunst als limitierte Auflage verkaufen?

Der Verkauf von Produkten in limitierter Auflage kann deinen Wiedererkennungswert steigern und zum Aufbau deiner persönlichen Marke beitragen.

Limitierte Auflagen bedeuten begrenzte Verfügbarkeit und Knappheit erhöht tendenziell den Wert – vor allem, wenn das Werk sehr gefragt ist. Auch die Anzahl der verfügbaren Drucke in limitierter Auflage macht einen Unterschied. Zum Beispiel wird eine limitierte Auflage von 20 Drucken wertvoller sein als eine mit 100 Drucken.

Die Entscheidung liegt jedoch ganz bei dir und hängt von mehreren Dingen ab wie zum Beispiel das betreffende Kunstwerk, deine Ziele und andere Faktoren.

Du kannst die Anzahl der limitierten Auflagen über creativehub einstellen. Wenn du das tust, empfehlen wir dir, eine digitale Signatur für das Echtheitszertifikat hochzuladen, das zusammen mit deiner Bestellung verschickt wird.

Klicke hier, um herauszufinden, wie du Drucke in limitierter Auflage verkaufen kannst.