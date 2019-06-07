Kurzanleitung
Schritt 1
Einrichtung der Dunkelkammer
Es ist wichtig sicherzustellen, dass dein Arbeitsumfeld so geeignet wie möglich ist, sodass du deine Bilder für einen akkuraten Druck vorbereiten kannst.
Schritt 2
Bildschirm kalibrieren
Eine Sache, die wir besonders für die Farbgenauigkeit deiner Drucke empfehlen, ist es, den Bildschirm richtig zu kalibrieren.
Schritt 3
Soft-Proof mit digitalem Probeabzug
Du kannst deine Drucke Soft-proofen, indem du unsere Farbprofile herunterlädst. So erhältst du eine Vorschau deiner Bilder auf dem jeweiligen Papier deiner Wahl.