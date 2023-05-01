Brauche ich für jede Größenvariante eine eigene Datei?

Nein, du solltest nur eine einzige Datei hochladen – und zwar die größte Version in der höchsten Qualität, die du hast, als JPEG oder TIFF. Die creativehub-Web-App passt die Datei automatisch an die optimale Auflösung für jede angelegte Druckvariante an und druckt sie, sobald eine Bestellung eingeht. Die Datei wird nicht beschnitten, sodass alle Varianten dasselbe Seitenverhältnis wie die Originaldatei haben.

Du kannst deine Datei farblich verwalten, indem du ihr das passende Farbprofil für Papier und Druckart deines Produkts zuweist. Mehr über Farbmanagement erfährst du hier.