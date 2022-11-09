Was passiert, wenn meine limitierte Auflage ausverkauft ist?

Finde heraus, was passiert, wenn ein Produkt, das du als limitierte Auflage eingestellt hast, ausverkauft ist.

Wird die Nummer meiner limitierten Auflage in creativehub mit Shopify synchronisiert?

Limitierte Auflagen werden in Shopify als „Menge auf Lager“ angezeigt. Diese Zahlen werden miteinander synchronisiert. Wenn du also ein Produkt in limitierter Auflage verkaufst, sinkt in Shopify der Bestand und ein Produkt in limitierter Auflage wird aus creativehub entfernt.

Die ‚Menge auf Lager‘ ist in Shopify nicht gesperrt. Wenn du diese Nummer änderst, ändert sich die Nummer in creativehub nicht. Es liegt in der Verantwortung des Verkäufers, sicherzustellen, dass die Menge auf Lager den auf creativehub vorgenommenen Einstellungen entspricht.

Was passiert, wenn die limitierte Auflage ausverkauft ist?

Wenn deine Auflage ausverkauft ist, können Kunden keine weiteren Drucke in deinem Shopify-Shop kaufen, es sei denn, du gibst eine weitere Serie in limitierter Auflage heraus.

Die meisten Shopify themes zeigen an, wenn ein Produkt ausverkauft ist, damit die Kunden darauf aufmerksam werden. Du kannst hier unten ein Beispiel sehen.