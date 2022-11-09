Wie importiere ich meine Druckprodukte in den Shopify-Shop?

Eine Anleitung zum Importieren der Drucke aus creativehub in deinen Shopify-Shop.

So fängst du an

Bevor du Produkte in Shopify importieren kannst, musst du einen Shopify-Shop haben und die creativehub-App für Shopify installieren. Klicke hier, um herauszufinden, wie.

Dein creativehub-Konto muss, außerdem, die gewünschten Vertriebseinstellungen haben. Klicke hier, um herauszufinden, wie.

Produkte in deinen Shopify-Shop importieren

Sobald du die Vertriebseinstellungen auf deine Dateien in creativehub angewendet hast, werden die Produkte in der creativehub Shopify-App aufgelistet und können dann in deine Shopify-Produktliste importiert werden.

Um auf die App zuzugreifen, melde dich in deinem Shopify-Shop an, klicke im linken Menü auf „Apps“ und wähle die creativehub-App aus.

Die Produktliste in der Shopify-App von creativehub gibt die in creativehub verfügbaren Masterdateien und die auf jede Datei angewendeten Einstellungen in Echtzeit wieder.

Die Liste wird jedes Mal aktualisiert, wenn du die App startest. Du kannst die Liste auch manuell aktualisieren, indem du auf „Aktualisieren“ klickst.

Die Liste enthält die folgenden Informationen:

Produkt : Der Name der Masterdatei in creativehub.

: Der Name der Masterdatei in creativehub. Variante : Die auf die Masterdatei in creativehub angewendeten Maße.

: Die auf die Masterdatei in creativehub angewendeten Maße. SKU: Produkt-ID, von creativehub generiert. Wir generieren einen eindeutigen SKU-Code für jede Produktvariante, diesen Code verwenden wir für die Auftragsabwicklung.

Neben jedem Produkt befindet sich die Taste „Importieren“. Wenn du darauf klickst, wird das Produkt in deine Shopify-Produktliste importiert, so dass es in deinem Shop verfügbar gemacht werden kann.