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Il tuo brand artistico e il prezzo delle stampe
Livello 1: il marketing per il lancio del negozio di stampe
Livello 3: crea urgenza d’acquisto con vendite a tempo limitato
Livello 2: guida 101 al marketing del negozio di stampe
Il mio cliente riceverà una fattura con i costi di stampa?
I miei clienti dovranno pagare qualcosa alla dogana?
Perché Shopify è la piattaforma migliore per vendere arte
Perché la larghezza della stampa cambia se cambio l’altezza?
Perché devo caricare i file delle mie opere su creativehub?
Chi riceve notifiche e tracking dell’ordine, io o l’acquirente?
Dove vedo l’elenco dei prodotti creati in creativehub?
Il prodotto importato appare automaticamente online sul mio sito?
Quali siti posso collegare a creativehub per vendere la mia arte?
Quali stampe e cornici posso vendere in dropshipping?
Quali immagini prodotto vengono importate? Posso cambiarle?
Quanto costa includere un certificato e la firma digitale?
Cos’è un inserto personalizzato?
Quali informazioni inserire nel mio inserto personalizzato?
Quali formati di file devo caricare su creativehub?
Quanti PPI servono ai file per creare prodotti di stampa?
Cosa significa lo stato di evasione dell’ordine?
Com’è fatto l’imballaggio degli ordini in dropshipping?
Quale branding posso aggiungere ai miei ordini in dropshipping?
Quali dettagli del prodotto vengono importati nel mio negozio?
Quali sono i costi di evasione del dropshipping di creativehub?
Cosa sono gli SKU di creativehub e come funzionano?
Perché devo verificare la carta per gli ordini in dropshipping?
Perché creativehub mostra l’IVA per ogni variante di prodotto?
Quali costi sono inclusi nella voce “Your cost”?
Il mio ordine appare nel mio account creativehub come “suspended”
Perché gli SKU importati sono diventati SKU Squarespace?
Come verificare che lo SKU di creativehub coincida con il negozio
Come configurare prodotti con la firma stampata sulla stampa
I prodotti Shopify non importano tariffe o profili di spedizione
Pagamento fallito per l’evasione degli ordini in dropshipping
Come aggiorno la connessione tra il mio negozio e creativehub?
Perché i prodotti non si importano su WooCommerce/WordPress?
Perché i miei prodotti non vengono importati su Squarespace?
Quanto costano le cornici pronte per il dropshipping?
Quali formati di cornici pronte ci sono per il dropshipping?
Quale carta si usa per inserti personalizzati e certificati?
Non ho ricevuto il tracciamento dell’ordine del mio cliente
Ho venduto una stampa, ma l’ordine non appare in creativehub
Qual è il formato massimo di stampa in dropshipping?
I nomi dei file sul sito devono coincidere con creativehub?
Colori dei passe-partout per le cornici in dropshipping
Come ordinare manualmente prodotti in dropshipping in creativehub
Come collego le varianti delle mie stampe in edizione limitata?
Come aggiungo le cornici ai miei prodotti di stampa d’arte?
Posso rinominare i file in creativehub?
Come vendere arte online con WIX?
Dove trovo i numeri di tracciamento degli ordini in dropshipping?
Posso escludere alcuni Paesi dall’evasione delle vendite d’arte?
Come progettare l’inserto personalizzato per il dropshipping
Come collego creativehub al mio sito con l’API di dropshipping?
Come vendere arte online con WooCommerce?
Come vendere arte online con TikTok?
Cosa sono le varianti di prodotto e come le creo?
Quanti design sono disponibili per i certificati di autenticità?
Quanto tempo serve perché le vendite appaiano in creativehub?
La spedizione in dropshipping si paga per ordine o per articolo?
Come traccia creativehub le mie edizioni limitate?
Come funzionano i formati di stampa in creativehub?
Come imposto le tariffe di spedizione sul mio sito?
Cos’è il DDP e come pago in anticipo le imposte del mio cliente?
Come vendere arte online con Etsy?
Come verifico che il mio sito sia collegato al dropshipping?
Come aggiungo i bordi ai prodotti di stampa in creativehub?
Come vendere arte online con Squarespace?
Misure metriche e imperiali: come scelgo quella da mostrare?
Come vengono imballati i miei ordini in dropshipping?
Il mio ordine è sospeso per “no matching SKUs”
Come scelgo il tipo di stampa e di carta per il dropshipping?
Come vendo una stessa opera in diversi formati?
Perché i miei prodotti Etsy mostrano una quantità di 999?
Dove vedo l’elenco degli ordini in dropshipping del mio sito?
Dropshipping di stampe d’arte con WIX e creativehub
Reimportare un prodotto sovrascrive le modifiche fatte sul sito?
Avete formati standard o posso creare stampe di qualsiasi misura?
Devo reimportare i prodotti se aggiungo un inserto?
Devo segnare l’ordine come evaso nel mio negozio?
I prodotti creativehub vengono assegnati a una sede Shopify?
Devo caricare un file diverso per ogni variante di formato?
Disconnettere l’app di dropshipping elimina i prodotti importati?
Quali sono i tempi di consegna (SLA) per il dropshipping?
Per quali Paesi posso pagare in anticipo le imposte (DDP)?
Posso cambiare il file di un prodotto già importato?
Non riesco a importare i prodotti da creativehub nel mio negozio
Non trovo i prodotti importati nel mio negozio Etsy
Perché non riesco a collegare WooCommerce a creativehub?
Posso inviare un certificato di autenticità con gli ordini?
Posso vendere una stampa in edizione limitata fuori dal mio sito?
Posso impostare formati e prezzi per più immagini alla volta?
Posso fare un ordine di prova in dropshipping su creativehub?
Posso ordinare campioni delle carte usate per il dropshipping?
Posso lasciare che i clienti scelgano la carta della stampa?
Come caricare un inserto personalizzato e aggiungerlo ai prodotti
Vendo opere di più artisti: posso avere più certificati?
Posso far stampare firma e numero di edizione sulle stampe?
Posso scegliere carte diverse per ogni variante di un prodotto?
Posso modificare l’indirizzo di spedizione del mio cliente?
Posso annullare un ordine in dropshipping?
Posso aggiungere il mio branding al certificato di autenticità?
Quali corrieri utilizzate per gli ordini in dropshipping?
Il mio ordine in dropshipping ha lo stato “card required”
Dove aggiungo il branding ai miei ordini in dropshipping?
Come dimensionare le tue stampe d’arte da vendere online
Dove trovo la fattura degli ordini dropshipping in creativehub?
Guida 101: checklist marketing per il tuo negozio di stampe
Come stabilire il prezzo delle stampe d'arte vendute online
I migliori template web per gallerie che vendono arte online
I migliori template web per artisti che vendono arte online
Come vendere arte online con theprintspace
Capire come funziona la nostra applicazione Shopify per la vendita di arte online
Inizia a vendere la tua arte online in 7 passi
Come impostare il tuo account per vendere arte online
Come posso collegare il mio account utilizzando l’app di Shopify?
Come faccio ad applicare le impostazioni di vendita ai file che voglio vendere?
Come posso importare le mie stampe sul negozio Shopify?
Posso cambiare le impostazioni di vendita applicate ai miei prodotti?
Posso personalizzare i prodotti del mio negozio online?
Dove vengono evasi i miei ordini?
Che aspetto ha l’imballaggio di spedizione?
Come funziona il processo di pagamento della vendita di stampe artistiche?
Quali sono i costi di spedizione per le vendite evase tramite theprintspace?
Qual è il processo di evasione degli ordini?
Dove posso vedere le mie vendite artistiche?
In che valuta sono vendute le mie opere artistiche?
Mi consigliate di vendere le mie stampe come edizione limitata?
Come aggiungo i certificati di edizione limitata ai file?
Che aspetto ha il certificato di edizione limitata che il cliente riceve?
Cosa succede quando la mia edizione limitata è esaurita?