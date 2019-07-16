Il montaggio fotografico e fine art protegge e mette in mostra il tuo lavoro con uno stile pulito e minimalista ed è perfetto per mostre d’impatto, permettendo all’osservatore di focalizzarsi sul lavoro senza altre distrazioni visive.
Il montaggio fotografico e fine art protegge e mette in mostra il tuo lavoro con uno stile pulito e minimalista ed è perfetto per mostre d’impatto, permettendo all’osservatore di focalizzarsi sul lavoro senza altre distrazioni visive.
Fasi
Ci sono 2 passaggi fondamentali nella scelta di un montaggio Fine Art
1. Supporto
2. Fissaggio
Fase 1
Scegli il Supporto
Il montaggio artistico è un processo in cui la tua opera viene fissata in modo permanente ad un supporto usando un foglio biadesivo acid free (non corrosivo). Come risultato, l’opera si adagia perfettamente liscia e piatta sul supporto, che in seguito può essere fissato alla parete o essere incorniciato.
guarda la nostra guida su alluminio
guarda la nostra guida su Dibond
guarda la nostra guida su Foamex PVC
guarda la nostra guida su Foamboard
guarda la nostra guida sul cartoncino museale
guarda la nostra guida su MDF
guarda la nostra guida su Acrylic Reverse
Alluminio
Alluminio di alta qualità che rappresenta un supporto posteriore rigido e durevole. Opzioni di fissaggio: Distanziali in legno o Distanziali in alluminio.
Dibond
Un composito di alluminio e PVC rigido per un risultato super leggero. Opzioni di fissaggio: Distanziali in legno o Distanziali in alluminio.
Foamex PVC
Foamex è un pannello in PVC espanso, rigido e leggero, di qualità eccezionale. Opzioni di colore: Nero o Bianco. Opzioni di fissaggio: Velcro.
Foamboard
Foamboard è un materiale molto leggero, flessibile e conveniente. Opzioni di colore: Bianco. Fissaggio: Velcro
Cartoncino museale
Questo cartoncino di qualità di 2mm è la nostra opzione più economica. Opzioni di fissaggio: Velcro.
MDF
Durevole e rigido. Una soluzione versatile e adatta a mostrare vari stili e tipologie di stampa. Ottimo rapporto qualità prezzo. Colore: Bordi dipinti di Bianco o Nero. Fissaggio: Distanziali in legno/ fissaggio per MDF.
Acrylic Reverse
L’opera è montata su un supporto di Perspex, alluminio o Dibond e successivamente viene applicato un sottile strato di Perspex (resina acrilica) sulla parte frontale per un look finale davvero contemporaneo. Opzioni di fissaggio: Distanziali in alluminio.
Materiale di supporto:
Fase 2
Scegli il Fissaggio
Tutti i nostri supporti hanno opzioni diverse per appendere l'opera alla parete.
guarda la nostra guida sui Fissaggi
Distanziali in Legno
Un'opzione davvero conveniente per rapporto qualità prezzo è quella dei distanziali in legno, che consistono in 2 strisce di legno con angoli corrispondenti - una montata sul retro del supporto rigido e l'altra sul muro- che si incastrano l'una con l'altra.
Distanziali in Alluminio
I distanziali in alluminio sono un'opzione leggera e resistente che si appende a delle viti, il che li rende una scelta estremamente versatile.
Velcro
Il velcro rende il montaggio veloce e semplice. Una scelta popolare per mostre temporanee e si usa su superfici molto leggere come il cartoncino museale, il Foamex e il supporto in Foamboard.
Opzioni di Fissaggio MDF
I fissaggi con chiodi possono essere usati esclusivamente per il montaggio su MDF. Ci sono diverse opzioni e quella che scegli dipende dalle tue preferenze personali.
Fissaggi:
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