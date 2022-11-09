Come posso collegare il mio account utilizzando l’app di Shopify?

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L’app si aprirà su una nuova finestra. Cerca ‘creativehub’ e segui le indicazioni per l’installazione. Una volta installato, il tuo account creativehub è connesso con il tuo account Shopify.