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Come posso collegare il mio account utilizzando l’app di Shopify?

Indice

Scopri come connettere il tuo account creativehub con il tuo negozio Shopify utilizzando l’applicazione creativehub per Shopify.

Registrati su creativehub e Shopify.

Prima di poter installare l’applicazione creativehub per Shopify, deve creare un account creativehub ed un account Shopify.

Installa l’applicazione creativehub per Shopify

Nel tuo account Shopify, clicca su ‘Apps’ nel menù principale nella parte sinistra dello schermo. Seleziona ‘Visita Shopify App Store’

L’app si aprirà su una nuova finestra. Cerca ‘creativehub’ e segui le indicazioni per l’installazione. Una volta installato, il tuo account creativehub è connesso con il tuo account Shopify.

Aggiornato il 9 Novembre 2022

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