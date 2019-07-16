Come stampare

Che carta scegliere? C-type o Giclée
Scegliere la carta giusta per il tuo lavoro artistico è fondamentale. Qui ti diamo alcuni consigli su quale carta può funzionare meglio. Vuoi vedere le nostre carte nella realtà? Ordina un campionario di carte per appurare la qualità.
Preparare il file per la stampa
Essere sicuri che il tuo file sia pronto per la stampa è un passaggio di cruciale importanza. Assicurati di controllare la risoluzione, la dimensione del file e le dimensioni di stampa prima di salvare.
Effettua il tuo ordine online
Con il nostro semplice sistema di upload, dopo aver caricato il tuo file (pronto per essere stampato), puoi archiviarlo nel nostro creativehub senza bisogno di caricarlo nuovamente ogni volta che hai bisogno di ordinare una stampa!
|PIXELS
|MEGAPIXEL
|12 x 10IN
305x254
|14 x 11IN
356x279
|20 x 16IN
508x406
|20 x 24IN
508x610
|30 x 20IN
762x508
|30 x 40IN
762x1016
|60 x 40IN
1524x1016
|1600 x 1200
|2mp
|2048 x 1536
|3mp
|2046 x 1632
|4mp
|2095 x 1944
|5mp
|3008 x 2000
|6mp
|3072 x 2304
|7mp
|3504 x 2336
|8mp
|3488 x 2616
|9mp
|3872 x 2704
|10mp
|4064 x 2704
|11mp
|4330 x 2887
|12.5mp
|4974 x 3318
|16.5mp
|4904 x 3678
|18mp
|5612 x 3742
|21mp
|5488 x 4145
|22mp
|6708 x 4474
|30mp
|Pellicola 35mm
|Pellicola 6x6cm
|Pellicola 6x7cm
|Pellicola 5x4in
|Pellicola 10x8in
La qualità più elevata che puoi ottenere. Questo valore produrrà una qualità d'immagine ed una definizione superiore.
Leggerissima perdita di alcuni dettagli che potrai solo notare in stampe davvero grandi. Questo valore produrrà una qualità dell'immagine ed una definizione senza paragoni.
Superiore alla norma ma non ad un livello eccellente. Questo valore produrrà una stampa fotografica davvero gradevole.
Qualità buona che la maggior parte dei fotografi considera sufficiente.
Bassa risoluzione che risulta in risultati poco desiderabili in termini di qualità. Manca di nitidezza e dettaglio se comparata al livello medio. Nel caso di stampe piccole, questa qualità può essere accettabile.
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