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Quanti design sono disponibili per i certificati di autenticità?

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Offriamo 6 design di certificato di autenticità (COA) tra cui scegliere nel tuo account creativehub. Un’opzione è gratuita, mentre le altre cinque costano circa 2,50 € per ogni COA stampato. Questo importo viene aggiunto ai costi di evasione del tuo ordine.

Compiliamo ogni COA con i dettagli del tuo branding (logo e firma digitale) e con le informazioni sull’edizione (edizione aperta o edizione tracciata). Leggi questo articolo per creare un certificato personalizzato da inviare con i tuoi ordini.

I 6 design di COA

Classic (gratuito)

Modern (circa 2,50 € ciascuno):

Clean (circa 2,50 € ciascuno):

Minimalist (circa 2,50 € ciascuno):

Traditional (circa 2,50 € ciascuno):

Typewriter (circa 2,50 € ciascuno):

Aggiornato il ottobre 2026

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