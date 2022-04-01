Quanti design sono disponibili per i certificati di autenticità?

Offriamo 6 design di certificato di autenticità (COA) tra cui scegliere nel tuo account creativehub. Un’opzione è gratuita, mentre le altre cinque costano circa 2,50 € per ogni COA stampato. Questo importo viene aggiunto ai costi di evasione del tuo ordine.
Compiliamo ogni COA con i dettagli del tuo branding (logo e firma digitale) e con le informazioni sull’edizione (edizione aperta o edizione tracciata). Leggi questo articolo per creare un certificato personalizzato da inviare con i tuoi ordini.
I 6 design di COA
Classic (gratuito)
Modern (circa 2,50 € ciascuno):
Clean (circa 2,50 € ciascuno):
Minimalist (circa 2,50 € ciascuno):
Traditional (circa 2,50 € ciascuno):
Typewriter (circa 2,50 € ciascuno):