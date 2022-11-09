Come faccio ad applicare le impostazioni di vendita ai file che voglio vendere?

Come impostare la dimensione, il prezzo, la tipologia di carta e l’opzione di edizione limitata ai tuoi prodotti, in modo che possano essere venduti nel tuo negozio online.
Step 1: Accedi e carica i tuoi file
Per applicare queste impostazioni ai tuoi file, accedi al tuo account creativehub o registra un account gratis.
Se i tuoi file non sono ancora stati caricati, scegli i file che vuoi vendere e caricali sul tuo account creativehub.
Per fare ciò, clicca sul tasto ‘Carica’ nella parte destra dello schermo o trascina i file direttamente nella finestra creativehub del tuo browser.
Nota bene: le impostazioni di vendita possono essere applicate solo alle tipologie di file che stampiamo: JPEG, PNG a TIFF.
Step 2: Seleziona i file che vuoi vendere
Nel tuo account creativehub clicca su ‘File’ nella parte sinistra del menù e seleziona i file che vuoi vendere sul tuo negozio Shopify utilizzando la casella di spunta a sinistra di ogni file.
Clicca sull’opzione ‘Vendi una stampa’ nella parte destra del menù.
Scegli il prezzo, la dimensione e la tipologia di carta
Ora sei nella sezione ‘Vendi una stampa’. Per applicare le tue impostazioni desiderate, clicca sul tasto ‘+ Aggiungi stampa’. Poi seleziona le seguenti impostazioni
- Seleziona la dimensione
Sono disponibili sia le misure imperiali che metriche.
- Seleziona il prezzo
Puoi vedere in anteprima il costo per i diversi formati e quanto sarà il profitto netto una volta dedotto il costo di stampa.
- Edizioni limitate (opzionale)
Se vuoi, puoi offrire le tue stampe in edizione limitata, clicca sulla casella di spunta ed inserisci il numero di edizioni desiderato.
- Seleziona la tipologia di carta
- Scegli tra la nostra gamma di 11 tipologie di carte professionali per fotografia e stampe artistiche. Clicca qui per maggiori informazioni sulla nostra carta.
- Salva le tue impostazioni
Se hai selezionato più di un’immagine, cliccando su ‘Salva’ potrai passare alla prossima immagine per ripetere il procedimento. Se vuoi applicare le stesse impostazioni a tutte le stampe, seleziona la casella di spunta corrispondente, che si trova sotto il menù a tendina ‘Tipologia di carta’.