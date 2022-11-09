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Come faccio ad applicare le impostazioni di vendita ai file che voglio vendere?

Indice

Come impostare la dimensione, il prezzo, la tipologia di carta e l’opzione di edizione limitata ai tuoi prodotti, in modo che possano essere venduti nel tuo negozio online.

Step 1: Accedi e carica i tuoi file

Per applicare queste impostazioni ai tuoi file, accedi al tuo account creativehub o registra un account gratis.

Se i tuoi file non sono ancora stati caricati, scegli i file che vuoi vendere e caricali sul tuo account creativehub.

Per fare ciò, clicca sul tasto ‘Carica’ nella parte destra dello schermo o trascina i file direttamente nella finestra creativehub del tuo browser.

Nota bene: le impostazioni di vendita possono essere applicate solo alle tipologie di file che stampiamo: JPEG, PNG a TIFF.

Step 2: Seleziona i file che vuoi vendere

Nel tuo account creativehub clicca su ‘File’ nella parte sinistra del menù e seleziona i file che vuoi vendere sul tuo negozio Shopify utilizzando la casella di spunta a sinistra di ogni file.

Clicca sull’opzione ‘Vendi una stampa’ nella parte destra del menù.

Scegli il prezzo, la dimensione e la tipologia di carta

Ora sei nella sezione ‘Vendi una stampa’. Per applicare le tue impostazioni desiderate, clicca sul tasto ‘+ Aggiungi stampa’. Poi seleziona le seguenti impostazioni

  • Seleziona la dimensione
     Sono disponibili sia le misure imperiali che metriche.
  • Seleziona il prezzo
     Puoi vedere in anteprima il costo per i diversi formati e quanto sarà il profitto netto una volta dedotto il costo di stampa.
  • Edizioni limitate (opzionale)
     Se vuoi, puoi offrire le tue stampe in edizione limitata, clicca sulla casella di spunta ed inserisci il numero di edizioni desiderato.
  • Seleziona la tipologia di carta 
  • Scegli tra la nostra gamma di 11 tipologie di carte professionali per fotografia e stampe artistiche. Clicca qui per maggiori informazioni sulla nostra carta.
  • Salva le tue impostazioni
     Se hai selezionato più di un’immagine, cliccando su ‘Salva’ potrai passare alla prossima immagine per ripetere il procedimento. Se vuoi applicare le stesse impostazioni a tutte le stampe, seleziona la casella di spunta corrispondente, che si trova sotto il menù a tendina ‘Tipologia di carta’.
Aggiornato il 9 Novembre 2022

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