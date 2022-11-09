Come impostare il tuo account per vendere arte online

Scopri quali informazioni devi aggiungere al tuo account per iniziare a vendere arte online, compresi branding, firma e metodo di pagamento.

Il tuo ‘Negozio d’Arte‘

In creativehub il tuo ‘Negozio d’Arte‘ è la sezione del tuo account dove sono presenti tutte le impostazioni per vendere online. Nota bene: non è la stessa cosa del negozio Shopify.

Per trovare il tuo negozio d’arte, effettua prima di tutto l’accesso in creativehub e clicca sull’icona del profilo nella pagina in alto a destra. Dal menù a tendina seleziona ‘Impostazioni del negozio d’arte’

Branding e dettagli del negozio.

Il nostro è un servizio white label, il che significa che spediamo i tuoi ordini ai tuoi clienti in un imballaggio senza marchio.

Sull’etichetta di spedizione puoi includere i dettagli del tuo negozio e un logo. Per fare ciò, completa il campo ‘Branding & dettagli del negozio’ nel tuo ‘Negozio d’Arte‘.

Edizioni limitate e firme

Tramite creativehub puoi vendere la tua arte in edizione limitata. Le vendite di edizioni limitate includono un certificato di autenticità che viene spedito all’acquirente assieme all’ordine.

È necessario indicare chi è l’autore dell’opera d’arte affinché il certificato sia valido. Nella maggior parte dei casi sarai tu l’autore, ma se vendi a nome di qualcun altro, allora dovrai indicarlo.

Il certificato ha un campo per la firma digitale, che deve corrispondere al nome dell’artista.

Branding per i certificati

Oltre al nome e alla firma dell’artista, il certificato di autenticità può includere il tuo brand, come, per esempio, il tuo logo.

Carta di pagamento per l’evasione degli ordini

Quando fai una vendita in Shopify, il pagamento completo dell’acquirente avviene direttamente nel tuo account Shopify.

Ti addebiteremo separatamente i costi di produzione tramite il tuo account creativehub. Per questo pagamento è necessaria una carta di pagamento che puoi aggiungere nelle ‘Impostazioni di pagamento’ presenti nelle ‘Impostazioni del negozio d’arte’.