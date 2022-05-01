Il prodotto importato appare automaticamente online sul mio sito?

Quando importi un prodotto da creativehub al tuo sito, non viene pubblicato automaticamente. Devi pubblicarlo o renderlo visibile manualmente sul tuo sito. È un passaggio di pre-pubblicazione comune a tutte le piattaforme, che ti permette di modificare la scheda prodotto prima che vada online.
La procedura per pubblicare i prodotti è leggermente diversa su ciascuna delle piattaforme e-commerce che supportiamo. Le spieghiamo una per una qui sotto:
Shopify
I prodotti importati si trovano nella sezione “Products” del tuo account Shopify.
- Vai alla sezione Products
- Seleziona il prodotto importato
- Clicca sull’opzione “More actions”
- Seleziona “Set as active” dal menu a tendina
- Clicca anche su “Add available channels” per pubblicare il prodotto
Squarespace
Tutti i prodotti importati vengono salvati in “Inventory”, nella sezione Commerce del tuo account Squarespace.
- Seleziona “Commerce” e vai su “Inventory”
- I prodotti sono salvati come Hidden. Clicca su questa voce e scegli “Public” per renderli visibili online.
WooCommerce
I prodotti importati si trovano nella sezione “Products” del tuo plugin WooCommerce. Finché non sono pubblicati sono contrassegnati come “Pending”.
- Vai alla sezione “All Products” e seleziona il prodotto
- Clicca su “Publish” nella pagina dei dettagli del prodotto
Etsy
I prodotti importati vengono salvati come “Drafts” nel tuo account Etsy.
- Vai su “Listings”
- Scegli “Drafts” tra le opzioni di stato delle inserzioni
- Seleziona il prodotto che vuoi pubblicare
- Clicca su “Publish”
WIX
Lo stato di visibilità dei prodotti importati è impostato su Hidden.
- Vai alla sezione Products
- Scegli il prodotto che vuoi pubblicare
- Clicca su “Set Visibility” e seleziona “Visible”