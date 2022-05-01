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Il prodotto importato appare automaticamente online sul mio sito?

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Quando importi un prodotto da creativehub al tuo sito, non viene pubblicato automaticamente. Devi pubblicarlo o renderlo visibile manualmente sul tuo sito. È un passaggio di pre-pubblicazione comune a tutte le piattaforme, che ti permette di modificare la scheda prodotto prima che vada online.

La procedura per pubblicare i prodotti è leggermente diversa su ciascuna delle piattaforme e-commerce che supportiamo. Le spieghiamo una per una qui sotto:

Shopify

I prodotti importati si trovano nella sezione “Products” del tuo account Shopify.

  1. Vai alla sezione Products
  2. Seleziona il prodotto importato
  3. Clicca sull’opzione “More actions”
  4. Seleziona “Set as active” dal menu a tendina
  5. Clicca anche su “Add available channels” per pubblicare il prodotto

Squarespace

Tutti i prodotti importati vengono salvati in “Inventory”, nella sezione Commerce del tuo account Squarespace.

  1. Seleziona “Commerce” e vai su “Inventory”
  2. I prodotti sono salvati come Hidden. Clicca su questa voce e scegli “Public” per renderli visibili online.

WooCommerce

I prodotti importati si trovano nella sezione “Products” del tuo plugin WooCommerce. Finché non sono pubblicati sono contrassegnati come “Pending”.

  1. Vai alla sezione “All Products” e seleziona il prodotto
  2. Clicca su “Publish” nella pagina dei dettagli del prodotto

Etsy

I prodotti importati vengono salvati come “Drafts” nel tuo account Etsy.

  1. Vai su “Listings”
  2. Scegli “Drafts” tra le opzioni di stato delle inserzioni
  3. Seleziona il prodotto che vuoi pubblicare
  4. Clicca su “Publish”

WIX

Lo stato di visibilità dei prodotti importati è impostato su Hidden.

  1. Vai alla sezione Products
  2. Scegli il prodotto che vuoi pubblicare
  3. Clicca su “Set Visibility” e seleziona “Visible”
Aggiornato il ottobre 2026

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