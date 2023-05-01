Quanto tempo serve perché le vendite appaiano in creativehub?

I tuoi ordini in dropshipping arrivano nel nostro sistema il giorno dopo averli ricevuti nel tuo negozio. Ecco perché:
In un dato giorno, tutti gli ordini che ricevi vengono inviati al nostro sistema di produzione dopo la mezzanotte di quel giorno. Significa che, se il 2 maggio hai venduto 10 prodotti dal tuo sito, tutti quegli ordini verranno inviati al nostro sistema di produzione dopo la mezzanotte del 2 maggio. Lo stesso processo avviene anche se in un dato giorno hai venduto un solo prodotto.
Questo processo ci permette di raggruppare più ordini in un unico addebito per i costi di evasione, così che il venditore venga addebitato una sola volta al giorno.
Scopri qui come visualizzare i tuoi ordini in dropshipping in creativehub.