Colori dei passe-partout per le cornici in dropshipping

Il marchio delle nostre cornici pronte per il dropshipping è Nielsen Quadrum. Per una panoramica delle cornici che offriamo leggi questo articolo. Per i dettagli sui formati disponibili, leggi questo articolo.

Puoi scegliere di ricevere i tuoi prodotti con cornice pronta completi di passe-partout. I passe-partout sono tagliati da cartoncino privo di acidi. Hanno uno spessore di 1400 micron, cioè 1,4 mm. La finestra è tagliata con un angolo di 45°

I passe-partout sono disponibili in 4 colori:

Nero

Bianco

Avorio (bianco sporco delicato)

Crema

Qui sotto trovi le immagini che mostrano le differenze di colore: