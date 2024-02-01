Ordine
Home/Vendere arte online/Colori dei passe-partout per le cornici in dropshipping

Colori dei passe-partout per le cornici in dropshipping

Il marchio delle nostre cornici pronte per il dropshipping è Nielsen Quadrum. Per una panoramica delle cornici che offriamo leggi questo articolo. Per i dettagli sui formati disponibili, leggi questo articolo.

Puoi scegliere di ricevere i tuoi prodotti con cornice pronta completi di passe-partout. I passe-partout sono tagliati da cartoncino privo di acidi. Hanno uno spessore di 1400 micron, cioè 1,4 mm. La finestra è tagliata con un angolo di 45°

I passe-partout sono disponibili in 4 colori:

  • Nero
  • Bianco
  • Avorio (bianco sporco delicato)
  • Crema

Qui sotto trovi le immagini che mostrano le differenze di colore:

Aggiornato il ottobre 2026

Questo articolo ti è stato utile?

Sì, grazie!Non molto

Articoli correlati