Trasforma il coinvolgimento sui social in una carriera artistica di successo
Noi di theprintspace siamo la principale agenzia di marketing al mondo dedicata al social commerce per artisti.
Noi di theprintspace siamo la principale agenzia di marketing al mondo dedicata al social commerce per artisti.
Otteniamo risultati immediati implementando strategie comprovate per aumentare rapidamente le vendite e i profitti online, ma non ci fermiamo qui. Insieme, costruiamo il tuo brand trasformandolo in una potenza—creando una carriera sostenibile e fiorente che alimenta progetti più grandi, mostre ed esposizioni, dandoti la libertà di creare secondo le tue regole.
Generazione di traffico
Creiamo strategie di comunicazione per post sui social, email e marketing SMS per massimizzare il traffico verso il tuo negozio durante le vendite d’arte. In alcuni casi, riscriviamo i tuoi testi utilizzando la scienza comportamentale e progettiamo e gestiamo campagne pubblicitarie a pagamento.
Ottimizzazione del tasso di conversione
Il tasso di conversione, ovvero la percentuale di traffico che si trasforma in vendite, è la metrica chiave nella vendita di arte online. Si parte dal principio che gli artisti non dovrebbero saturare il mercato con troppi lavori, per mantenere l’esclusività e stimolare le conversioni. Un altro fattore determinante è l’uso dei nostri modelli privati di Shopify, che abbiamo testato accuratamente per massimizzare i tassi di conversione.
Email e SMS marketing
L'importanza dell'email e dell'SMS marketing viene spesso sottovalutata dagli artisti. Tuttavia, questi iscritti rappresentano il tuo più grande patrimonio. Infatti, concentrarsi costantemente sulla crescita di questa base di iscritti è il fattore più importante per incrementare le vendite sia a breve che a lungo termine.
Crescita del Pubblico
Sui social media, questo può avvenire con metodi organici sviluppando la giusta strategia di pubblicazione, oppure attraverso collaborazioni con altri artisti o campagne di marketing a pagamento, mirate con precisione verso un pubblico di collezionisti attivi.
Sviluppo del Brand
Lo sviluppo del brand si concentra sull'aumentare la percezione di te e del tuo lavoro tra follower e iscritti, trasformandoli in collezionisti abituali. Prodotti e prezzi sono una parte fondamentale di questo processo; è necessario offrire i prodotti giusti per consentire ai collezionisti, a tutti i livelli di prezzo, di iniziare il loro percorso di raccolta con te.
Coltivare i Collezionisti
Il percorso di ogni collezionista inizia con una scintilla di curiosità. Ti aiutiamo ad alimentare quella scintilla trasformandola in una passione duratura—guidando i collezionisti dalla prima scoperta alla loro prima stampa, poi alle opere originali, fino a partecipare alle tue mostre e diventare veri ambasciatori della tua arte.
Collaborando direttamente con molti degli artisti più seguiti al mondo sui social media, siamo in grado di confrontare le performance e fornire approfondimenti utili basati sui dati. Lavorando con noi, creiamo report semplici che ci permettono di aiutarti a fare di più di ciò che funziona e meno di ciò che non porta risultati.
Comprare arte raramente è un’azione immediata. È un processo di scoperta, connessione e fiducia. Ti aiutiamo a guidare i tuoi collezionisti passo dopo passo—dalla curiosità agli acquisti ripetuti, fino a trasformarli in veri sostenitori—utilizzando strategie comprovate basate sulla scienza comportamentale.
La maggior parte degli artisti spreca tempo (e denaro) in annunci che non convertono. Noi lavoriamo in modo diverso: identifichiamo i contenuti vincenti, raggiungiamo i giusti collezionisti e aumentiamo il successo con precisione. Dopo 15 anni di esperienza in questo settore, sappiamo cosa funziona… e cosa no.
Si parte identificando i contenuti e i messaggi che performano meglio, i pubblici che sono più propensi all’acquisto, e poi si sfruttano queste informazioni per generare un coinvolgimento più profondo.
Con la pubblicità a pagamento, adottare una strategia a lungo termine porta profitti ed è allora che si scala. Aiuta se hai passato 15 anni a fare questo lavoro e hai un team dedicato all’analisi dei dati. Fortunatamente, noi ce l’abbiamo… quindi, parliamone.
La mailing list di un artista è una risorsa fondamentale ed è il canale più affidabile per rafforzare il coinvolgimento e creare relazioni durature con i collezionisti.
Massimizza i Tassi di Iscrizione
Le campagne aumentano le iscrizioni, in combinazione con pagine di acquisizione email altamente performanti.
Coinvolgimento Tramite Email
Usa l’email per comunicare il tuo lavoro in modi più approfonditi e ricchi di contenuto. Scopri l’impatto diretto sulle vendite!
Più vendi, più puoi reinvestire nella tua carriera artistica — idee più grandi, progetti più audaci, mostre, collaborazioni e la libertà di creare. Concentrarsi sia sulla strategia del brand che su quella delle vendite farà crescere le tue vendite oggi, preparando al tempo stesso il terreno per un successo a lungo termine, costruendo un futuro in cui la tua arte prospera… e tu insieme a lei.
Stuart Waplington, CEO & Fondatore
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