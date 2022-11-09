Come vendere arte online con theprintspace

Come puoi vendere la tua arte online utilizzando creativehub ed un sito di vendita online personalizzato.

La nostra piattaforma per la vendita di arte online

Il nostro obiettivo è quello di eliminare lo stress causato dalla gestione delle vendite di stampe online. Abbiamo collegato il nostro sistema di stampa su richiesta, creativehub, con le principali piattaforme e-commerce, come Shopify ed Etsy, e stiamo sviluppando altre 5 integrazioni che verranno lanciate all’inizio del 2022.

In questo modo avrai la possibilità di vendere stampe artistiche online tramite il tuo negozio e quando effettuerai una vendita, noi ci occuperemo della produzione della stampa e di completare l’ordine, inviandolo direttamente al tuo cliente.

Un esempio

Vedi un’anteprima dal vivo qui.

Evasione degli ordini

Una volta che hai fatto una vendita nel tuo negozio Shopify, ci occupiamo di tutta la parte logistica.

Stampiamo i tuoi ordini nel nostro studio di stampa professionale, li consegniamo ai tuoi clienti e includiamo un certificato di autenticità stampato con la tua firma.

Ciò ti darà più tempo per concentrarti sulla tua arte e sul marketing del tuo negozio.

Come funziona

Inizia a vendere con creativehub

Iniziare è semplice! Leggi i due articoli a seguire e sarai pronto a vendere arte online in pochissimo tempo!

Inizia a vendere con creativehub in 7 passaggi