Cosa succede quando la mia edizione limitata è esaurita?

Scopri cosa succede quando il prodotto che hai impostato e venduto come edizione limitata è esaurito.

Il numero di edizione limitata in creativehub è sincronizzato con Shopify?

Le edizioni limitate verranno visualizzate come ‘quantità in magazzino’ in Shopify. Questi numeri vengono sincronizzati, quindi quando vendi un prodotto in edizione limitata, in Shopify lo stock diminuirà e un prodotto in edizione limitata sarà tolto da creativehub.

La ‘quantità di stock’ non è bloccata in Shopify. Se cambi questo numero, il numero in creativehub non cambierà. È responsabilità del venditore assicurarsi che la quantità di stock rifletta le impostazioni applicate su creativehub.

Cosa succede se versioni in edizione limitata sono esaurite?

Quando la tua edizione si esaurisce, i clienti non saranno in grado di acquistare altre stampe dal tuo negozio Shopify a meno che tu non scelga di rilasciare un’altra serie di prodotti in edizione limitata.

La maggior parte dei temi Shopify mostrerà quando una stampa è esaurita in modo che i clienti ne siano al corrente. Puoi vedere un esempio qui sotto.