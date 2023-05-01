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Quali costi sono inclusi nella voce “Your cost”?

Quando configuri le varianti dei tuoi prodotti di stampa in creativehub, vedrai la colonna “Your cost”. È il costo complessivo della variante, composto come segue:

Incluso in “Your cost”

Non incluso in “Your cost”

Nota che, se usi Shopify, questo valore viene importato nell’inventario dei tuoi prodotti Shopify. Non è visibile ai clienti.

Aggiornato il ottobre 2026

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