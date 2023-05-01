Quali costi sono inclusi nella voce “Your cost”?

Quando configuri le varianti dei tuoi prodotti di stampa in creativehub, vedrai la colonna “Your cost”. È il costo complessivo della variante, composto come segue:
Incluso in “Your cost”
- Costo di stampa in dropshipping
- Costo della cornice in dropshipping
- Costo del COA a pagamento
- Costo dell’inserto personalizzato
- Costo dell’imballaggio brandizzato
Non incluso in “Your cost”
Nota che, se usi Shopify, questo valore viene importato nell’inventario dei tuoi prodotti Shopify. Non è visibile ai clienti.