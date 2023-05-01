Perché i prodotti non si importano su WooCommerce/WordPress?

A differenza delle nostre altre integrazioni, come Shopify e Squarespace, WooCommerce (WordPress) è un sistema open source ospitato su server propri, quindi è un ambiente meno controllato.
Il nostro servizio WooCommerce è pienamente funzionante; tuttavia, per il motivo appena detto, il tuo sito WordPress può avere impostazioni particolari che entrano in conflitto con il nostro processo di importazione dei prodotti.
Se non riesci a importare i prodotti, prova quanto segue:
- Importa i tuoi prodotti con l’opzione “Shipping rates” deselezionata. Le tariffe di spedizione predefinite di WooCommerce possono entrare in conflitto con i nostri profili di spedizione. Una volta importati, puoi modificare le tariffe di spedizione come preferisci.
- I plugin installati sulla tua istanza WordPress possono bloccare l’importazione dei prodotti. Prova a disattivare tutti i plugin e a importare un prodotto. Se funziona, riattiva i plugin uno alla volta per individuare quello che causa il problema.
- Controlla le autorizzazioni del tuo server per assicurarti che nessuna impostazione di sicurezza blocchi la nostra connessione. Il problema potrebbe anche dipendere da come la tua configurazione gestisce cookie o sessioni.
- Se nessuna delle soluzioni sopra risolve il problema, rivolgiti a uno sviluppatore WordPress.