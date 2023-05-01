Perché i prodotti non si importano su WooCommerce/WordPress?

A differenza delle nostre altre integrazioni, come Shopify e Squarespace, WooCommerce (WordPress) è un sistema open source ospitato su server propri, quindi è un ambiente meno controllato.

Il nostro servizio WooCommerce è pienamente funzionante; tuttavia, per il motivo appena detto, il tuo sito WordPress può avere impostazioni particolari che entrano in conflitto con il nostro processo di importazione dei prodotti.

Se non riesci a importare i prodotti, prova quanto segue: