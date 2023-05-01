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Perché i prodotti non si importano su WooCommerce/WordPress?

A differenza delle nostre altre integrazioni, come Shopify e Squarespace, WooCommerce (WordPress) è un sistema open source ospitato su server propri, quindi è un ambiente meno controllato.

Il nostro servizio WooCommerce è pienamente funzionante; tuttavia, per il motivo appena detto, il tuo sito WordPress può avere impostazioni particolari che entrano in conflitto con il nostro processo di importazione dei prodotti.

Se non riesci a importare i prodotti, prova quanto segue:

  1. Importa i tuoi prodotti con l’opzione “Shipping rates” deselezionata. Le tariffe di spedizione predefinite di WooCommerce possono entrare in conflitto con i nostri profili di spedizione. Una volta importati, puoi modificare le tariffe di spedizione come preferisci.
  2. I plugin installati sulla tua istanza WordPress possono bloccare l’importazione dei prodotti. Prova a disattivare tutti i plugin e a importare un prodotto. Se funziona, riattiva i plugin uno alla volta per individuare quello che causa il problema.
  3. Controlla le autorizzazioni del tuo server per assicurarti che nessuna impostazione di sicurezza blocchi la nostra connessione. Il problema potrebbe anche dipendere da come la tua configurazione gestisce cookie o sessioni.
  4. Se nessuna delle soluzioni sopra risolve il problema, rivolgiti a uno sviluppatore WordPress.
Aggiornato il ottobre 2026

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