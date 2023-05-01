Guida 101: checklist marketing per il tuo negozio di stampe

Nella nostra guida 101 al marketing per la vendita di stampe ti abbiamo mostrato come condurre una campagna di marketing di 14 giorni per lanciare il tuo negozio d’arte online e iniziare a vendere. Questo articolo è la checklist che la accompagna: così puoi lavorare in modo metodico sulle attività, dandoti ogni opportunità di coinvolgere il tuo pubblico e fare del lancio un successo.

Ricorda: è molto probabile che tu abbia già svolto alcune di queste attività e creato gran parte di questi contenuti. In tal caso, mettiti al lavoro per riadattarli ai diversi canali. Ciò che conta, in tutti questi contenuti, è comunicare le tue motivazioni come artista, il tuo messaggio e i dettagli sulle opere e sulle stampe.

Piano di lancio in 14 giorni

Checklist

Qui sotto trovi il link alla checklist. Copia il file nel tuo account Google Drive oppure scaricala e stampala per spuntare le azioni completate.

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