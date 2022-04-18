Come verificare che lo SKU di creativehub coincida con il negozio

Se non evadiamo il tuo ordine e ti mostriamo il messaggio di errore “no matching SKU”, devi controllare la configurazione del tuo prodotto.
Vai all’elenco prodotti di creativehub e annota gli SKU dell’ordine. Li trovi accedendo al tuo account e andando su “Art store settings” > “Product list”.
Poi vai nel tuo negozio, trova le varianti e verifica che gli SKU coincidano. Se non trovi il prodotto nel tuo account creativehub, significa che hai eliminato il file del prodotto.
In Squarespace gli SKU si trovano nell’elenco dell’inventario
In Shopify gli SKU si trovano nell’elenco dell’inventario
In WooCommerce è un po’ più complicato. Vai all’elenco prodotti, clicca su un singolo prodotto, scorri fino in fondo alla pagina fino ai dati del prodotto. Clicca poi su variations e expand: vedrai lo SKU:
In Etsy lo SKU si trova nell’elenco dei prodotti pubblicati o nell’elenco delle bozze:
Se lo SKU delle varianti di prodotto nel tuo negozio non coincide con gli SKU dei prodotti creativehub, elimina il prodotto nel tuo negozio, reimportalo da creativehub e pubblicalo nel tuo negozio.
Questo risolverà il problema per tutti gli ordini futuri, ma non per gli ordini esistenti sospesi a causa di “no matching SKUs”. Per gli ordini attualmente sospesi che hai bisogno di far evadere, devi riordinare la stampa per conto del tuo cliente dal tuo negozio. Questo crea un nuovo ordine con lo SKU corretto. Lo riceviamo la sera stessa, così possiamo produrre il prodotto e spedirlo al tuo cliente già il giorno lavorativo successivo!