I prodotti Shopify non importano tariffe o profili di spedizione

Puoi importare i prodotti nel tuo negozio Shopify con le tariffe di spedizione che ti addebitiamo. Compaiono nelle impostazioni “Shipping & delivery” di Shopify come “shipping profiles”. Scopri di più qui.
Se hai importato le tariffe di spedizione ma non vedi questi profili di spedizione, devi attivare l’impostazione “multi-origin shipping” di Shopify. Troverai un avviso al riguardo nelle impostazioni “Shipping & delivery” di Shopify:
Una volta attivata, reimporta i tuoi prodotti e i profili di spedizione saranno attivi. Ricorda che puoi modificare questi profili di spedizione per addebitare ai tuoi clienti la tariffa di spedizione che preferisci. Indipendentemente da ciò che addebiti, a te applicheremo sempre le nostre tariffe fisse.