I prodotti creativehub vengono assegnati a una sede Shopify?

Quando crei il tuo negozio Shopify ti viene chiesto un indirizzo, che diventa per impostazione predefinita la tua “Shop Location”. I prodotti che crei manualmente in Shopify verranno evasi per impostazione predefinita da questa sede.
Quando importi prodotti da creativehub, vengono aggiunti a una nuova sede generata dalla nostra app, chiamata “Creativehub Fulfilment”. Ecco come appaiono entrambe in Shopify, in Impostazioni > Sedi:
I prodotti creativehub e le loro varianti importati nel tuo negozio Shopify vengono assegnati automaticamente a questa sede. Se modifichi manualmente la sede, non evaderemo gli ordini contenenti questa/e variante/i: