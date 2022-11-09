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Quali sono i costi di spedizione per le vendite evase tramite theprintspace?

Scopri di più sui costi di spedizione per evadere gli ordini di stampa attraverso theprintspace/creativehub.

  • I costi di spedizione per ogni ordine di stampa sono una tariffa forfettaria.
  • Questo importo viene detratto automaticamente al momento dell’addebito dei costi di produzione sul tuo conto.
  • Ti addebitiamo sempre ed esclusivamente il costo forfettario di cui sopra, anche se puoi specificare le tue spese di spedizione in Shopify.
  • Tutti gli ordini vengono spediti tramite Royal Mail o Deutsche post.
Aggiornato il 9 Novembre 2022

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