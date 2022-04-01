Posso rinominare i file in creativehub?

Sì, puoi rinominare i tuoi file in creativehub. Ecco come fare:
- Seleziona il file che vuoi rinominare
- Clicca su “Edit” tra le opzioni a destra
- Rinomina il file
- Clicca su “Done”
Nota: se il tuo prodotto creativehub è già stato importato nel tuo sito, una modifica del nome del file su creativehub non si rifletterà automaticamente sul sito.
Dovrai reimportare il prodotto nel tuo sito senza sovrascrivere le informazioni personalizzate presenti sul sito. In alternativa, puoi aggiornare il nome del file direttamente sul tuo sito.