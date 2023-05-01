Quanto costano le cornici pronte per il dropshipping?

Le nostre cornici pronte per il dropshipping sono realizzate in legno e vetro. Le modanature sono disponibili in tre colori: nero, bianco o rovere. Puoi anche far tagliare e montare un passe-partout in cartoncino, disponibile in nero, bianco, crema e avorio. Qui sotto trovi i prezzi di questi prodotti di incorniciatura (prezzi in euro, circa):

Rapporto d’aspetto 1,41:1 (formato A europeo)

A4 A3 A2 A1 € Solo cornice circa 32 € circa 39 € circa 58 € circa 84 € Cornice + passe-partout circa 35 € circa 43 € circa 63 € circa 90 €

Rapporto d’aspetto 1:1 (quadrato)

30x30 cm 40x40 cm 50x50 cm € Solo cornice circa 38 € circa 44 € circa 62 € Cornice + passe-partout circa 42 € circa 48 € circa 68 €

Rapporto d’aspetto 4:5

28x35 cm 40x50 cm € Solo cornice circa 38 € circa 49 € Cornice + passe-partout circa 41 € circa 54 €

Rapporto d’aspetto 3:4

30x40 cm 60x80 cm € Solo cornice circa 39 € circa 111 € Cornice + passe-partout circa 43 € circa 122 €

Rapporto d’aspetto 5:7

70x100 cm € Solo cornice circa 149 € Cornice + passe-partout circa 157 €

Rapporto d’aspetto 2:3

30x45 cm 40x60 cm € Solo cornice circa 42 € circa 54 € Cornice + passe-partout circa 46 € circa 60 €

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