Ordine
Home/Vendere arte online/Quanto costano le cornici pronte per il dropshipping?

Quanto costano le cornici pronte per il dropshipping?

Indice

Le nostre cornici pronte per il dropshipping sono realizzate in legno e vetro. Le modanature sono disponibili in tre colori: nero, bianco o rovere. Puoi anche far tagliare e montare un passe-partout in cartoncino, disponibile in nero, bianco, crema e avorio. Qui sotto trovi i prezzi di questi prodotti di incorniciatura (prezzi in euro, circa):

Rapporto d’aspetto 1,41:1 (formato A europeo)

A4A3A2A1
Solo cornicecirca 32 €circa 39 €circa 58 €circa 84 €
Cornice + passe-partoutcirca 35 €circa 43 €circa 63 €circa 90 €

Rapporto d’aspetto 1:1 (quadrato)

30x30 cm40x40 cm50x50 cm
Solo cornicecirca 38 €circa 44 €circa 62 €
Cornice + passe-partoutcirca 42 €circa 48 €circa 68 €

Rapporto d’aspetto 4:5

28x35 cm40x50 cm
Solo cornicecirca 38 €circa 49 €
Cornice + passe-partoutcirca 41 €circa 54 €

Rapporto d’aspetto 3:4

30x40 cm60x80 cm
Solo cornicecirca 39 €circa 111 €
Cornice + passe-partoutcirca 43 €circa 122 €

Rapporto d’aspetto 5:7

70x100 cm
Solo cornicecirca 149 €
Cornice + passe-partoutcirca 157 €

Rapporto d’aspetto 2:3

30x45 cm40x60 cm
Solo cornicecirca 42 €circa 54 €
Cornice + passe-partoutcirca 46 €circa 60 €

Scopri di più sui nostri prodotti di incorniciatura pronti qui

Aggiornato il ottobre 2026

Questo articolo ti è stato utile?

Sì, grazie!Non molto

Articoli correlati