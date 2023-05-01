Quanto costano le cornici pronte per il dropshipping?

Le nostre cornici pronte per il dropshipping sono realizzate in legno e vetro. Le modanature sono disponibili in tre colori: nero, bianco o rovere. Puoi anche far tagliare e montare un passe-partout in cartoncino, disponibile in nero, bianco, crema e avorio. Qui sotto trovi i prezzi di questi prodotti di incorniciatura (prezzi in euro, circa):
Rapporto d’aspetto 1,41:1 (formato A europeo)
|A4
|A3
|A2
|A1
|€
|Solo cornice
|circa 32 €
|circa 39 €
|circa 58 €
|circa 84 €
|Cornice + passe-partout
|circa 35 €
|circa 43 €
|circa 63 €
|circa 90 €
Rapporto d’aspetto 1:1 (quadrato)
|30x30 cm
|40x40 cm
|50x50 cm
|€
|Solo cornice
|circa 38 €
|circa 44 €
|circa 62 €
|Cornice + passe-partout
|circa 42 €
|circa 48 €
|circa 68 €
Rapporto d’aspetto 4:5
|28x35 cm
|40x50 cm
|€
|Solo cornice
|circa 38 €
|circa 49 €
|Cornice + passe-partout
|circa 41 €
|circa 54 €
Rapporto d’aspetto 3:4
|30x40 cm
|60x80 cm
|€
|Solo cornice
|circa 39 €
|circa 111 €
|Cornice + passe-partout
|circa 43 €
|circa 122 €
Rapporto d’aspetto 5:7
|70x100 cm
|€
|Solo cornice
|circa 149 €
|Cornice + passe-partout
|circa 157 €
Rapporto d’aspetto 2:3
|30x45 cm
|40x60 cm
|€
|Solo cornice
|circa 42 €
|circa 54 €
|Cornice + passe-partout
|circa 46 €
|circa 60 €
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