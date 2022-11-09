Come funziona il processo di pagamento della vendita di stampe artistiche?

Scopri come funziona il processo di pagamento per le vendite artistiche completate da theprintspace/creativehub.

Come iniziare

Ci sono alcune distinzioni da fare quando si tratta di ricevere i pagamenti dai tuoi clienti e pagare creativehub per i costi di produzione della stampa, nel caso in cui vendi i tuoi prodotti attraverso il tuo negozio online usando theprintspace/ creativehub.

Quando l’ordine viene preso a carico, avvengono due transazioni:

Transazione 1: Cliente & Venditore

La prima transazione avviene tra il cliente ed il venditore. Questa transazione avviene sul tuo negozio online e coinvolge solo il venditore ed il cliente.

Il cliente paga al venditore il prezzo al dettaglio del prodotto ed i costi di spedizione specificati dal venditore.

Questa transazione viene pagata nell’account del negozio online del venditore e depositata nella banca nominata dal venditore (puoi impostare questi dati nelle impostazioni principali del tuo negozio).

Creativehub non svolge alcun ruolo in questa parte del processo (cliente/venditore).

Transazione 2: Venditore & creativehub

Quando un prodotto creativehub viene venduto nel tuo negozio, creativehub riconoscerà automaticamente l’ordine tramite il codice SKU del prodotto.

L’ordine viene inviato al sistema di gestione degli ordini di creativehub in modo che possa essere evaso dal nostro laboratorio di stampa.

Quando il tuo ordine viene registrato nel nostro sistema di produzione, ti addebiteremo i costi di produzione.

I costi di produzione sono dati dal costo di spedizione e dal costo di stampa. Puoi visualizzare questi costi quando personalizzi le impostazioni di vendita in creativehub. Questi costi non sono uguali ai costi al dettaglio di Shopify, che dovrebbero essere più alti in quanto includono un margine di profitto.

Importiamo tutti gli ordini effettuati durante il giorno dopo la mezzanotte. Per esempio, se effettui una vendita il 14 giugno, il nostro sistema di produzione riceverà l’ordine alla mezzanotte del 15 giugno.

Il processo è lo stesso anche se effettui 50 vendite il 14 giugno. Ciò avviene in modo da poter raggruppare tutte le tue vendite in un dato giorno in una sola fattura e addebitarti l’importo una volta al giorno.

Se non ha aggiunto una carta di pagamento per i costi di evasione, riceverai un’email di notifica che ti informerà della necessaria di aggiungere una carta di pagamento.

Clicca qui per sapere come aggiungere una carta di pagamento in creativehub.

Evasione degli ordini

Una volta ricevuto il pagamento dei costi di evasione, il tuo ordine sarà ricevuto dal nostro sistema di produzione. Il nostro obiettivo è quello di stampare e spedire gli ordini entro 2-5 giorni lavorativi.

Riceverai un’altra email di notifica con le informazioni per tracciare l’ordine una volta che è stato spedito. Questo ti permetterà di segnare l’ordine come ‘evaso’ nel tuo account Shopify e di informare il tuo cliente che l’ordine è stato spedito.

Senza problemi e senza commissioni

Sia creativehub che Shopify offrono un servizio automatizzato al 100% senza problemi e senza commissioni: tu scegli cosa vendere e noi ci occupiamo del processo di evasione dell’ordine.

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