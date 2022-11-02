Inizia a vendere la tua arte online in 7 passi

I 7 passi per iniziare a vendere la tua arte online con creativehub e Shopify.

Step 1: Registrati con un account gratuito creativehub

Registrati con un account gratuito creativehub qui. Se sei già in possesso di un account, accedi al tuo account creativehub.

Step 2: Carica i file e applica le impostazioni in creativehub

Una volta effettuato l’accesso al tuo account creativehub vai alla Homepage. Nella parte destra dello schermo vedrai una sezione denominata ‘Tutorials’. Clicca qui e seleziona l’opzione, ‘Vendi la tua arte tramite Shopify.’

Questo breve tutorial ti mostrerà i passi per caricare i file per venderli come stampe artistiche. Ti mostreremo come impostare le dimensioni che vuoi offrire, la tipologia di carta, il prezzo e le impostazioni di edizione limitata.

Questo tutorial sarà sempre disponibile nel tuo account creativehub.

Se hai bisogno di ulteriore assistenza, contatta un membro del nostro team.

Step 3: Crea un negozio in Shopify

Poi, vai su Shopify per scegliere il tuo piano di abbonamento e configurare il tuo negozio, scegliendo tra una grande quantità di modelli o progettando il tuo.

Vedi un’anteprima dal vivo di un negozio qui.

Step 4: Installa l’applicazione

Nel tuo account Shopify, seleziona l’opzione ‘Apps’ dal menu principale, poi seleziona ‘Shopify App Store’.

Cerca ‘creativehub’ e segui le indicazioni per l’installazione. Una volta che l’app creativehub per Shopify è installato, il tuo account creativehub è connesso con il tuo account Shopify.

Step 5: Importa i prodotti creativehub nel tuo negozio Shopify

Una volta che i tuoi prodotti sono dotati di prezzo in creativehub, saranno automaticamente elencati nell app creativehub Shopify e sono pronti per essere importati nella tua lista di prodotti Shopify.

Per accedere all’app, accedi al tuo negozio Shopify, clicca su ‘Apps’ e seleziona l’app creativehub.

Vedrai una lista di tutti i prodotti dotati di prezzo. Accanto ad ogni prodotto è presente il tasto ‘Importa’. Questo tasto permette di importare ogni prodotto in Shopify. Da qui, rendi disponibile ogni prodotto e sarai pronto a vendere.

Per saperne di più su come funziona l’applicazione creativehub per Shopify, clicca qui.

Step 6: Aggiungi un metodo di pagamento per abilitare l’evasione degli ordini

Quando vendi una stampa nel tuo negozio Shopify, il cliente ti pagherà l’intero importo tramite il metodo di pagamento scelto, che può essere configurato nelle impostazioni principali di Shopify.

Noi ti addebiteremo separatamente i costi di produzione e un importo di spedizione.

Deve esserci una carta di credito collegata al tuo account creativehub per poter effettuare il pagamento.

Per fare questo, in alto a destra della pagina, clicca sull’icona del tuo profilo e seleziona ‘Art store settings’ dal menu a tendina. Clicca ‘Impostazioni di pagamento’.

Step 7: Porta traffico al tuo negozio

Ora il tuo nuovo negozio d’arte online è pronto!

Quando una delle tue stampe viene venduta, ci occupiamo dell’evasione della spedizione della stampa direttamente al tuo cliente entro 2-5 giorni lavorativi.

Questo è il momento giusto per pensare a come aumentare il traffico del tuo negozio online.

Anche se non c’è una soluzione rapida, ci sono molti modi per farlo. Abbiamo scritto un libro gratuito che tratta questi argomenti e altri ancora, ottieni la tua copia gratuita qui sotto: