Posso inviare un certificato di autenticità con gli ordini?

Puoi configurare i tuoi prodotti di stampa come edizioni limitate o aperte. Con entrambe le opzioni includi nel pacco per il cliente un certificato di autenticità.
Le edizioni aperte sono contrassegnate come “edizione aperta”. Le edizioni limitate tracciano la quantità, assegnando a ogni certificato il proprio numero di edizione unico.
Le edizioni limitate vengono tracciate in creativehub e sincronizzate con il tuo negozio, così non puoi vendere accidentalmente più copie di un’edizione limitata. Scopri di più qui.
Puoi scegliere tra 6 design di certificato: il Classic, che è gratuito, più 5 opzioni dal design curato che costano circa 2,30 € per edizione. Scopri di più sulle opzioni di design qui.
Oltre ai certificati di autenticità, hai la possibilità di far stampare una firma digitale e/o il numero di edizione direttamente sulla stampa. Scopri di più qui.