Vendi Arte online con il dropshipping internazionale
Automatizza le tue vendite artistiche online con il nostro servizio di stampa su richiesta.
Tu vendi tramite Shopify, noi facciamo dropshipping di stampe artistiche e fotografiche pluripremiate direttamente ai tuoi clienti.
Automatizza la vendita di stampe da qualsiasi sito web o app
Offriamo integrazioni perfette per le principali piattaforme di e-commerce. Hai un sito web personalizzato? Nessun problema, configura subito la nostra print API.
Proteggi Il Tuo Brand
Siamo il partner di fiducia di migliaia di artisti
Abbiamo contribuito a costruire e proteggere la presenza online di alcuni dei brand artistici più riconoscibili al mondo. Unendo una qualità di stampa di livello mondiale a un packaging completamente personalizzato e a un servizio clienti costante, amichevole e reattivo, facciamo in modo che i tuoi collezionisti associno sempre il tuo nome all’eccellenza.
Stampa d’arte di livello mondiale
I nostri vent’anni come leader nella stampa d’arte ci hanno insegnato cosa significa davvero eccellenza. La chiave è offrire un prodotto artistico della massima qualità, puntuale e con un servizio clienti reattivo e disponibile in caso di qualsiasi problema.
Packaging con marchio e personalizzazione
Il tuo brand artistico è importante per noi. Lo trattiamo come se fosse nostro, ed è per questo che ci affidano la loro immagine molti dei più importanti artisti, archivi, collettivi, gallerie e aziende media del mondo.
Assistenza clienti 7 giorni su 7
Abbiamo centri di produzione nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in Germania. Questo significa che per le stampe semplici o incorniciate in dropshipping inviate a clienti nel Regno Unito, negli Stati Uniti o nell’UE non ci saranno costi doganali aggiuntivi. Il nostro sistema assegna automaticamente la produzione in base alla destinazione della spedizione.
Come Funziona
Come funziona il dropshipping di stampe artistiche?
Il modo più semplice per evadere automaticamente le tue vendite online
01. Vendi tramite il tuo negozio
Connetti il tuo account printspace gratuito al tuo sito web personale
02. Noi evadiamo i tuoi ordini
Quando vendi una stampa, noi riceviamo l’ordine e lo evadiamo per te in sole 2-5 giorni lavorativi
03. Consegna ai tuoi clienti
Mantieni il tuo marchio con il nostro servizio di consegna white-label e spedizione rapida
Vendite d'Arte🔥
Le vendite d'arte online stanno esplodendo... ti stai perdendo qualcosa?
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"Vendere stampe artistiche online con il servizio di dropshipping di theprintspace ha fatto davvero la differenza. L’assistenza clienti è per me di massima importanza, quindi è essenziale collaborare con fornitori come theprintspace che condividono gli stessi valori."
"Ho messo online il mio negozio in un weekend. Sono un po’ perfezionista e voglio che tutto sia perfetto, eppure sono rimasto colpito da quanto velocemente si sia concretizzato. Il servizio è fantastico, perché mi permette di concentrarmi sulla promozione sapendo che gli ordini sono gestiti."
"Con la loro integrazione con Shopify, theprintspace rende la vendita di stampe un gioco da ragazzi. Non devo più gestire ogni singolo aspetto della stampa e della vendita, il che mi fa risparmiare tantissimo tempo e stress. Li uso da un paio d’anni ormai e ho piena fiducia nella loro competenza."