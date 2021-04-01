"Vendere stampe artistiche online con il servizio di dropshipping di theprintspace ha fatto davvero la differenza. L’assistenza clienti è per me di massima importanza, quindi è essenziale collaborare con fornitori come theprintspace che condividono gli stessi valori."

"Ho messo online il mio negozio in un weekend. Sono un po’ perfezionista e voglio che tutto sia perfetto, eppure sono rimasto colpito da quanto velocemente si sia concretizzato. Il servizio è fantastico, perché mi permette di concentrarmi sulla promozione sapendo che gli ordini sono gestiti."