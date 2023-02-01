Come imposto le tariffe di spedizione sul mio sito?

Come funziona con Shopify e WooCommerce

Se vuoi importare le nostre tariffe di spedizione e usarle come tariffe da addebitare ai tuoi clienti, importa i tuoi prodotti con l’opzione “Add to shipping profile” selezionata.

In questo modo vengono importati nelle impostazioni di spedizione del tuo sito dei profili di spedizione chiamati “creativehub” in Shopify e “Dropshipping [regione]” in WooCommerce.

Nelle importazioni successive, ecco come funziona l’opzione “add to shipping profile”:

Se selezionata, il prodotto viene assegnato al nostro profilo di spedizione nelle tue impostazioni di spedizione

Se non selezionata, il prodotto viene assegnato alle tue impostazioni di spedizione generali

Posso modificare i prezzi del profilo di spedizione una volta importato nel mio negozio?

Sì, puoi modificare i prezzi del profilo di spedizione come preferisci. Se vuoi cambiare quanto addebiti ai tuoi clienti per la spedizione, accedi al tuo negozio, individua le impostazioni di spedizione, cerca i profili di spedizione di creativehub e modificali. Questo cambia ciò che addebiti ai tuoi clienti.

Una volta importati i profili di spedizione nel tuo negozio, da quel momento non li aggiorniamo più. Questo perché, nella maggior parte dei casi, i clienti preferiscono impostare le proprie tariffe di spedizione. Se vuoi riportare i profili di spedizione alle impostazioni predefinite, basta eliminarli dal tuo account e reimportare un prodotto.

(Nota sulla riduzione delle tariffe di spedizione di aprile 2024: non aggiorneremo automaticamente i tuoi profili di spedizione. Se vuoi che le nuove tariffe si riflettano nel tuo negozio, devi modificare manualmente i profili di spedizione oppure eliminarli e reimportarli. Indipendentemente da ciò che decidi di fare, durante l’evasione ti addebiteremo comunque i costi di spedizione aggiornati.

Come funziona con Squarespace, Etsy e WIX

Squarespace, Etsy e WIX non ci permettono di trasferire i nostri profili di spedizione durante l’importazione. Quindi, se usi una di queste piattaforme, devi impostare le tue tariffe di spedizione da solo.

In definitiva, quanto addebitare per la spedizione dipende da te. Ti consigliamo comunque di impostare i tuoi prezzi. Il nostro suggerimento è di addebitare 15 € (£15 / $19) per la consegna di ordini di sole stampe e di stampe incorniciate verso Regno Unito, UE, USA, Canada e SEE (Norvegia, Svizzera, Islanda, Liechtenstein), e 45 € (£39 / $49) verso gli altri Paesi (resto del mondo).

Ti consigliamo poi di impostare i prezzi delle tue stampe in modo che i tuoi margini siano in media almeno del 60-65%. In altre parole, il profitto che realizzi dovrebbe corrispondere, come minimo, a circa il 60-65% del ricavo che ottieni per ogni stampa venduta in dropshipping.

Detto in un altro modo: ciò che ti addebitiamo per stampa/cornice più consegna dovrebbe essere, al massimo, il 35-40% di ciò che fai pagare al tuo acquirente per stampa/cornice più consegna.