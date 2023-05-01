Posso lasciare che i clienti scelgano la carta della stampa?

I tuoi clienti possono scegliere tra le varianti di prodotto che metti in vendita sul tuo sito. Quindi, se vuoi offrire più carte per ogni opera, dovrai creare un prodotto separato per ciascuna carta.

Tuttavia, te lo sconsigliamo. Dare ai clienti troppa scelta può in realtà ridurre il tasso di conversione: faticano a scegliere una sola opzione tra tante e finiscono per abbandonare il carrello. Inoltre, non tutti i tipi di carta si adattano al tuo stile artistico, ed è improbabile che un acquirente ne comprenda le differenze, cosa che di nuovo frena l’acquisto.

Come autore della tua opera, in definitiva sei tu a sapere come va stampata al meglio, quindi dovresti scegliere un’unica carta su cui stampare quel prodotto. Parla delle qualità della carta, come la texture e la resa dei colori, nella descrizione del prodotto, così che l’acquirente capisca perché hai scelto questa opzione.