Pagamento fallito per l’evasione degli ordini in dropshipping

Ogni notte addebitiamo sulla tua carta di pagamento l’evasione di tutte le vendite che hai realizzato quel giorno. A volte il pagamento con carta non va a buon fine. Ecco i motivi principali:

Fondi insufficienti

Prevenzione delle frodi

Carta scaduta

Hai inserito la carta nella sezione sbagliata del nostro sistema. Per pagare gli ordini di evasione vai su “Art store settings” > “Payment settings”

È qui che aggiungi una carta di pagamento:

La sezione in cui aggiungere una carta per pagare i tuoi ordini di stampe d’arte in dropshipping

Una volta risolto il problema con la tua banca, non è necessario contattarci: riproveremo automaticamente ad addebitare la carta ogni sera. Se la carta continua a essere rifiutata, ti suggeriamo di eliminarla e reinserirla: questo avvia una nuova registrazione in 3D Secure, nel caso fosse quella la causa. Dopo aver reinserito la carta, attendi un giorno per permetterci di ritentare l’addebito e il problema dovrebbe risolversi.

Se il problema persiste anche dopo aver seguito questa procedura, contatta il servizio clienti tramite la chat dal vivo in questa pagina.