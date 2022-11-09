Come posso importare le mie stampe sul negozio Shopify?

Una guida per importare le stampe che hai impostato in creativehub sul tuo negozio Shopify, per poterle vendere.

Come iniziare

Prima di poter importare i prodotti su Shopify, devi avere un negozio Shopify ed installare l’applicazione creativehub per Shopify. Clicca qui per scoprire come fare.

Nel tuo account creativehub devono, inoltre, essere presenti le impostazioni di vendita desiderate. Clicca qui per scoprire come fare.

Importa i prodotti nel tuo negozio Shopify

Una volta che hai applicato le impostazioni di vendita ai tuoi file in creativehub, i prodotti saranno elencati nell’app creativehub Shopify e potranno quindi essere importati nella tua lista di prodotti Shopify.

Per accedere all’app, accedi al tuo negozio Shopify, clicca su ‘Apps’ nel menù a sinistra e seleziona l’app creativehub.

L’elenco dei prodotti nell’applicazione Shopify di creativehub riproduce in tempo reale i file master disponibili in creativehub e le impostazioni applicate a ciascun file.

La lista viene aggiornata ad ogni avviamento dell’app, ma può anche essere aggiornata manualmente cliccando su ‘Aggiorna’.

La lista include le seguenti informazioni:

Prodotto : Il nome del file master in creativehub.

: Il nome del file master in creativehub. Variante : Le dimensioni applicate al file master in creativehub.

: Le dimensioni applicate al file master in creativehub. SKU: ID del prodotto generato da creativehub. Generiamo un codice SKU unico per ogni variante di prodotto, questo codice è quello da noi utilizzato per l’evasione degli ordini.

Accanto ad ogni prodotto c’è un pulsante “Importa”. Se cliccato, il prodotto verrà importato alla tua lista prodotti di Shopify e reso quindi disponibile nel tuo negozio.