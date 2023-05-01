Come traccia creativehub le mie edizioni limitate?

Quando configuri il tuo prodotto di stampa come edizione limitata, definisci in creativehub una quantità vendibile per quel prodotto. Questa quantità viene importata nel tuo sito insieme agli altri dettagli del prodotto e permette a creativehub di tracciare le tue edizioni limitate quando le vendi sul tuo sito.
Le edizioni limitate vengono impostate per ogni variante. Puoi però collegare le edizioni: per esempio, se hai una stampa A3 incorniciata e una stampa A3 senza cornice, possono contare come la stessa edizione limitata. Scopri di più qui
Questo significa che il numero di edizione in creativehub verrà segnato come venduto quando un prodotto in edizione limitata viene venduto sul sito, e che con l’ordine verrà inviato un certificato di edizione limitata e/o verranno stampati sulla stampa la firma digitale e il numero di edizione.
Questi due numeri sono sincronizzati, quindi ogni volta che avviene una vendita sul tuo sito il numero in creativehub viene aggiornato automaticamente.
La quantità del prodotto in edizione limitata impostata in creativehub viene mostrata sul tuo sito (dopo l’importazione) come segue:
Shopify: Quantity
Etsy: Quantity
Squarespace: Units
WooCommerce: Stock quantity
WIX: Stock