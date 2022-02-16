I produttori delle nostre carte Giclée usano solo risorse provenienti da foreste gestite in maniera sostenibile. Questo programma mira a preservare e proteggere la biodiversità, il rinnovamento delle foreste e la riduzione dell’impatto derivante su più fronti dallo sfruttamento forestale per le future generazioni. La carta prodotta in queste cartiere è certificata per la tracciabilità delle fibre del legno provenienti da attività forestali non controverse.

Le nostre stampe C-type sono stampate su carta Fuji Crystal archive e sono processate in chimici Fuji. Fuji opera esclusivamente utilizzando energia eolica, generando energia tramite cinque turbine eoliche e un grosso postcombustore. L’azienda ha anche creato uno tra i primi impianti di depurazione dell’acqua. Fujifilm aderisce alla regolamentazione usando un sistema di classe S che pone restrizione su qualsiasi sostanza che possa rappresentare un pericolo per l’ambiente e per la salute pubblica. Recentemente l’azienda ha focalizzato l’attenzione sul benessere degli animali e ha attivamente progettato metodi diversi per testare prodotti, collaborando a ricerche scientifiche sulla sensibilità della pelle. Siamo consapevoli che il processo di stampa c-type utilizza un metallo prezioso, l’argento, che è un componente fondamentale per ottenere stampe fotografiche di elevata qualità. L’argento è la materia prima utilizzata per produrre l’emulsione fotosensibile sospesa sulla carta per generare la stampa fotografica. I residui di argento e i derivati dei processi fotografici sono materie prime preziose e noi li estraiamo e ricicliamo dopo aver prodotto le stampe.