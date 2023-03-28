Cos’è il DDP e come pago in anticipo le imposte del mio cliente?

Puoi scegliere di pagare in anticipo le imposte sulle vendite nel Paese di destinazione a cui spedisci. Questa modalità si chiama Delivery Duty Paid (DDP). È disponibile per 6 Paesi: Australia, Canada, Norvegia, Nuova Zelanda, Islanda e Svizzera. Per saperne di più sulle tariffe DDP, vedere alcuni esempi e capire come vengono addebitate sul tuo ordine di evasione, leggi questo articolo.
Per attivare il DDP, procedi così:
- Accedi al tuo account creativehub e
- Vai su “Art store settings”
- Seleziona “Pre-pay delivery duties” dal menu a sinistra
- Attiva i Paesi per cui desideri il DDP