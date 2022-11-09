Che aspetto ha l’imballaggio di spedizione?

Come aggiungere il tuo marchio all’imballaggio dell’ordine Shopify.

Il nostro servizio white label

Offriamo un servizio di white label, ciò significa che l’imballaggio può essere personalizzato con il tuo marchio. Puoi aggiungere il marchio all’etichetta e alla fattura, e il tuo ordine sarà spedito in un imballaggio senza marchio, il che significa che non sarà presente né il marchio theprintspace né quello di creativehub.

Aggiungi il tuo marchio

Per impostare il tuo marchio vai nel tuo negozio d’arte. Effettua l’accesso in creativehub e clicca sull’icona del profilo nella pagina in alto a destra. Dopodiché seleziona ‘Impostazioni del negozio d’arte’ dal menù a tendina.

Completa il campo ‘Branding & dettagli del negozio’ nel tuo ‘Negozio d’Arte‘.