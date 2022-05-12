Non riesco a importare i prodotti da creativehub nel mio negozio

Hai configurato i prodotti di stampa?

Prima di poter importare qualsiasi prodotto nel tuo sito, devi configurare i tuoi file di stampa come prodotti da vendere nel tuo negozio. Ecco come fare.

Hai collegato il tuo sito a creativehub?

Prima di poter importare i tuoi prodotti di stampa nel tuo negozio, devi collegare il negozio a creativehub. Per farlo, leggi la guida rapida specifica per la piattaforma che usi qui.

Se hai collegato il tuo sito, puoi verificare che sia connesso nel tuo account creativehub. Clicca su “Art store settings” > “Integrations”.

Hai cliccato su “Import” nella lista prodotti?

I tuoi prodotti non compariranno nel tuo negozio finché non li importi da creativehub. Ecco come fare

Se hai cliccato su importa e la lista prodotti mostra la data e l’ora di importazione, allora questi prodotti sono stati importati correttamente nel tuo negozio.

Non vedi i prodotti sul tuo sito?

Quando i prodotti vengono importati, non vengono pubblicati automaticamente sul tuo sito. Vengono importati nella lista prodotti del tuo sito. Scopri di più qui

Aggiorna la connessione con il tuo negozio

Completa i seguenti passaggi. Questo reimposterà la connessione con il tuo negozio. Nota che i prodotti importati in precedenza non devono essere importati di nuovo:

In creativehub > “Art store settings” > “Integrations” > disconnetti l’integrazione che presenta il problema Esci da creativehub Esci da Shopify Cancella la cache/cronologia del browser per “tutto il periodo”, inclusi i cookie (oppure, se sei più esperto, cerca tutti i cookie di creativehub.io ed elimina solo quelli). Poi chiudi il browser e riaprilo Ricollega l’integrazione Riprova l’importazione

Avvisi di errore del server e importazione non riuscita

Se durante l’importazione ricevi un messaggio di errore del server o di importazione non riuscita, le cause possono essere le seguenti: