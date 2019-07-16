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C Print Fuji Matt

Fuji Crystal è una carta professionale con una finitura semi-opaca. È ricoperta da una grana lievemente punteggiata che dona un naturale aspetto fotografico finale con colori delicati. È una carta altamente versatile, molto naturale, rende bene tutte le immagini fotografiche e garantisce una lunga durata nel tempo. Mantiene i colori in modo molto naturale, conferendo una riproduzione fotografica tridimensionale bella e dettagliata. Fuji Crystal è la scelta più popolare tra i nostri clienti.