La stampa assoluta per veri fotografi. Le stampe fotografiche C Print sono tradizionali stampe fotografiche ad alogenuro d’argento da file digitali, che ti permettono di catturare e preservare la bellezza delle tue fotografie.
Fuji Crystal è una carta professionale con una finitura semi-opaca. È ricoperta da una grana lievemente punteggiata che dona un naturale aspetto fotografico finale con colori delicati. È una carta altamente versatile, molto naturale, rende bene tutte le immagini fotografiche e garantisce una lunga durata nel tempo. Mantiene i colori in modo molto naturale, conferendo una riproduzione fotografica tridimensionale bella e dettagliata. Fuji Crystal è la scelta più popolare tra i nostri clienti.
Dimensioni di stampa massime (in)
50x156
Grammatura (g/m²)
231
Finitura
Leggermente Lucida / Satinata
Tono della carta
Bianco Acceso
Grana
Liscia
2
C Print Fuji Gloss
Carta professionale a colori dalla gamma Fuji Crystal con una finitura lucida, che accentua il colore per dare un risultato finale ricco e d’impatto. Dona alle tue immagini più contrasto, lucidità e colori più forti se comparata a Fuji Matt, mantenendo le proprietà tonali e la riproduzione accurata.
Stampiamo solo su carte pregiate, utilizzando marchi di eccellenza come Hahnemühle, Kodak e Fuji Film Professional. Il pacchetto campione è il modo migliore per vedere e toccare con mano la qualità delle nostre carte. Solo 18€.
Una stampa artistica professionale si crea usando il meglio delle attrezzature ad alta definizione e i materiali più pregiati, il tutto supervisionato da maestri stampatori. Quando ordini una stampa professionale, puoi vedere la differenza istantaneamente.
Prezzi per stampe C Print
Stampa in qualsiasi dimensione su misura. La carta verrà ritagliata in base alle tue esigenze. Se nel tuo file sono presenti bordi bianchi, essi saranno lasciati sulla stampa finale. I prezzi indicati sono IVA esclusa.