Il tuo brand artistico e il prezzo delle stampe

Il tuo brand conta

Come artista, o come galleria, è importante affermarsi come brand di qualità e, una volta fatto, è essenziale applicare prezzi coerenti con questa qualità. Se chiedi troppo poco, la percezione della tua qualità cala.

Per costruire un brand forte, serve una voce unica, ed ecco la buona notizia: non solo la tua arte è unica, lo sei anche tu e lo sono le tue motivazioni per crearla. Costruire un brand, quindi, non significa concentrarsi solo sulle opere: l’artista ne è una parte vitale. Le persone credono negli artisti; l’acquisto dell’opera è semplicemente la manifestazione di quella fiducia in te.

Questo consiglio vale allo stesso modo per le gallerie. Le gallerie curano opere perché rappresentano uno stile, un movimento, un tipo di lavoro che le attrae, insieme agli artisti che lo realizzano. Devi creare una visione di brand unica intorno alla galleria e al team, inclusi gli artisti che rappresenti e i curatori. Si tratta di comunicare la tua unicità, la visione e la personalità; in sostanza il perché… perché crei o curi le opere che proponi.

Guardiamo i dati

Come artista, quando hai trovato la tua voce creativa autentica e sei appassionato del tuo lavoro, le persone lo percepiscono. Quando le persone si innamorano del tuo lavoro, quando significa qualcosa per loro, quando vogliono sostenerti come artista… allora il prezzo resta importante, ma non ti confrontano con altre stampe A4 o con l’arte generica disponibile su Redbubble e siti simili.

Quindi dobbiamo mettere da parte preoccupazioni come: “sì, ma su Etsy una stampa A4 si compra a circa 28 €”. I tuoi collezionisti hanno deciso di comprare il tuo lavoro. Significa che puoi chiedere qualsiasi prezzo? No, devi applicare prezzi simili a quelli di altre opere autentiche e originali di artisti e gallerie.

Opera e negozio di stampe di Quentin Monge

Grazie alla nostra ampia esperienza di mercato e ai nostri dati, abbiamo definito una serie di prezzi che rappresentano le tariffe di mercato per arte originale di alta qualità, stampata a uno standard fine art professionale da artisti dedicati. Consulta questi prezzi qui.

Che tu abbia già affermato il tuo brand o ci stia lavorando, e che si tratti di un’attività secondaria o del tuo lavoro principale, è di vitale importanza iniziare il percorso nel modo giusto. Questo include applicare i prezzi giusti e offrire, dall’inizio alla fine, la qualità che corrisponde alle aspettative generate da quel prezzo.

La comunicazione è la chiave

Non basta realizzare opere di alta qualità ed essere dediti alla propria creatività. Devi comunicare questa qualità e posizionare il tuo brand di artista in questa fascia.

Apple, Mercedes e Nike hanno prodotti di alta qualità, ma le persone li considerano tali solo grazie al marketing e alla comunicazione, che creano la percezione del brand. Creare un brand non è un trucco né un inganno: devi tenere fede alle promesse. Ma se non comunichi alta qualità, nessuno indovinerà che la tua arte e le tue stampe sono di alta qualità.

Potresti pensare che sia ovvio guardando la tua arte, ma lo pensi solo perché sai cosa c’è voluto per realizzarla. Dai per scontato che anche gli altri lo intuiranno. Ecco la realtà: non lo fanno.

Ecco quindi un elenco di cose che consigliamo per assicurarti di comunicare la qualità della tua arte e delle tue stampe e, per estensione, del tuo brand. Va considerato un punto di partenza:

Come comunicare il tuo brand

Abbi un sito web di alta qualità

Ha un design pulito e moderno, che mostra bene le immagini ed è veloce da navigare

Raggruppa le tue opere in corpi di lavoro per temi o progetti

Racconta chi sei e perché crei le opere che crei

Mostra il tuo processo creativo e il contesto dei progetti

Mostra da vicino la qualità delle stampe e delle cornici, e di qualsiasi altro prodotto che vendi

Offre una consegna rapida e affidabile al checkout

Ambienta le opere in belle stanze, così il collezionista può immaginare la stampa sulla parete. Per questo consigliamo servizi come Artplacer

Parla di sostenibilità. Le stampe realizzate con noi sono a zero emissioni di carbonio, consegna inclusa.

Sito web di Kyler Steele, che centra molti dei punti chiave qui sotto

Usa i social media per

Parlare di tutte le fasi del ciclo di vita dei progetti: dalle idee, alla ricerca, al lavoro in corso, alla produzione, alla preparazione delle stampe e degli altri prodotti… fino al lancio della collezione o del drop

Parlare direttamente al tuo pubblico e dare un volto umano al tuo lavoro

Mostrare la tua personalità. Le persone credono negli artisti. L’acquisto dell’opera è la manifestazione di questa fiducia

Offri opere che

Infine, e questo è di vitale importanza: spiega come l’acquisto di una stampa ti aiuta a continuare a creare o, se sei una galleria, come aiuta a sostenere l’artista. È fondamentale dare a qualcuno un motivo davvero valido come questo per decidere di comprare l’opera. Questa è la call to action e va ripetuta regolarmente.

Evita la via più facile

A volte si è tentati di prendere la via più facile ed evitare tutto l’elenco di elementi di comunicazione essenziali qui sopra. La via più facile è pensare che, se metti un prezzo basso alle tue opere, si venderanno. Non è davvero la strada giusta e sconsigliamo fortemente questo modo di pensare. Non solo faresti fatica a realizzare un profitto, ma ti svenderesti dopo aver passato anni a sviluppare le tue competenze e il tuo corpo di lavoro.

Costruire un brand ed essere all’altezza della sua reputazione è il modo per creare una carriera sostenibile nel lungo periodo. Vendere puntando sul prezzo è una mossa sbagliata, perché ci sarà sempre qualcuno che lo farà a meno di te, che non ha i tuoi costi e, prima che tu te ne accorga, gli strumenti di IA permetteranno a chiunque di crearsi la propria arte generica.

Ma l’IA non crea arte unica: è un’aggregazione di ciò che già esiste e non ha una voce creativa autentica. E l’IA non crea nemmeno artisti. L’arte è un’espressione dell’esperienza umana, quindi mettiti in gioco, credi in te stesso e costruisci un brand di artista che ti permetta di dare alle tue opere il prezzo giusto, che rifletta la qualità del prodotto e l’impegno che ci hai messo. Questo ti permetterà di:

Consegnare le stampe ai clienti nei tempi previsti

Far crescere gli acquisti ripetuti e il passaparola

Realizzare profitti da reinvestire nel tuo lavoro

Se vuoi vedere ottimi esempi di post social di artisti con brand forti, leggi questo articolo.

Consigli gratuiti su brand e carriera artistica

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