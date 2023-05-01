Quali informazioni inserire nel mio inserto personalizzato?

Gli inserti personalizzati sono un ottimo modo per creare un legame autentico con i tuoi clienti. Equivalgono alla conversazione che avresti con un cliente che ti incontra in galleria o che acquista una tua opera durante una mostra.
Puoi includere dettagli sulla stampa ordinata o sul progetto di cui fa parte. Puoi parlare del tuo portfolio o dei tuoi prossimi progetti. Un inserto personalizzato può anche raccontare la tua storia come artista o cosa ti ha spinto a diventarlo. Questi sono solo alcuni esempi dei contenuti che puoi inserire nel tuo inserto personalizzato.
Hai la possibilità di caricare più inserti personalizzati nel tuo account creativehub e di assegnarli ai tuoi prodotti di stampa. Scopri qui come includere gli inserti personalizzati nei tuoi ordini in dropshipping.