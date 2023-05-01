Per quali Paesi posso pagare in anticipo le imposte (DDP)?

Con il nostro servizio di dropshipping puoi scegliere di pagare in anticipo l’imposta sulle vendite (GST) del Paese di destinazione a cui spedisci. Questa modalità è nota come Delivery Duty Paid (DDP). Scopri come attivarla nel tuo account qui.
Il servizio DDP è disponibile per gli ordini e-commerce spediti verso:
- Canada
- Norvegia
- Australia
- Nuova Zelanda
- Islanda
- Svizzera
La GST viene applicata sulla somma dei costi di prodotto e di spedizione, tranne che per il Canada, dove la GST non viene riscossa sui costi di spedizione. Ogni Paese ha la propria aliquota GST, che puoi vedere nei costi di esempio linkati qui sotto.
È prevista una commissione amministrativa DHL di 6 £ (circa 7 €; l’importo viene convertito per gli account in $/€), quindi il costo totale per il venditore è GST + commissione amministrativa.
Se attivato, il DDP viene aggiunto ai nostri costi di evasione e indicato come voce separata in fattura. Usa i costi di esempio qui sotto per capire quanto costa il DDP.
Vedi questi esempi di prezzi DDP