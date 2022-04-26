Certificati di autenticità e firme digitali
Teniamo traccia delle tue edizioni in tiratura limitata e includiamo nell’ordine un certificato di autenticità. Per aggiungere un tocco personale, puoi anche inserire una firma digitale sulle tue stampe.
Teniamo traccia delle tue edizioni in tiratura limitata e includiamo nell’ordine un certificato di autenticità. Per aggiungere un tocco personale, puoi anche inserire una firma digitale sulle tue stampe.
Per avere successo nel dropshipping delle tue opere, dovrai assicurarti di consegnare l’opera ai tuoi clienti mantenendo un prezzo ragionevole e, allo stesso tempo, garantire che l’opera acquistata sia autentica. La sfida è rendere l’esperienza personale per i tuoi acquirenti, pur mantenendo l’automazione fornita dal dropshipping. Dopo aver evaso oltre 100.000 ordini dropshipping, abbiamo capito cosa è necessario per farlo e integrato queste funzionalità nel nostro software.
Tieni traccia delle edizioni in tiratura limitata con semplicità ed includi un certificato di autenticità con ogni stampa in edizione limitata. La tiratura è sincronizzata con il tuo negozio e puoi scegliere tra 5 diversi designs per i certificati.
Il nostro software semplifica il monitoraggio delle edizioni limitate. Assegna alle tue stampe un numero di edizione e si sincronizzerà con la quantità di stock del tuo negozio. Dopo ogni vendita, il numero di edizione si aggiornerà. Quando avrai venduto tutte le opere di un’edizione, la stampa non sarà più disponibile all’acquisto.
Scopri come le nostre opzioni di personalizzazione possono rispecchiare al 100% il tuo marchio. Il dropshipping come se lo avessi spedito tu stesso.
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